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莽男不滿遭逼車 持玩具槍拉滑套嚇人法官判罰1萬
李姓男子不滿遭人逼車拿玩具槍拉滑套後，開車到台南地檢署停車場。警方獲報循線追查，在車上查扣到槍枝。台南地院簡易法庭法官認為，李無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法裁罰1萬元。
裁定書說，李於今年6月8日12點30分，駕車在台南市北區公園路與北安路1段口停等紅燈時，因與第三人有逼車行為，在車上有拿槍拉滑套。
經第三人報案、警方調閱監視器追查後，當天下午2點45分在台南地檢署停車場內發現轎車，李配偶同意警方搜索後，在車子右前座下查獲玩具槍1把。警方依違反社會秩序維護法第65條第3款規定，法移送審理。
法官認為，遭查扣類似真槍玩具槍，外觀上難辨其真偽，查獲地點在台南地檢署停車場內，為不特定多數人可進出公眾場所，李如持查扣玩具槍示人，當會引起他人恐慌，李的行為，核與社會秩序維護法第65條第3款規定要件相符，自應依法裁處，案可抗告。
社會秩序維護法第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞者，可處3天以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。
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