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台南阿伯偷拿九層塔盆栽 警查到他已摘光吃掉了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市71歲高姓男子在安平區民宅騎樓前，見四下無人，涉嫌將他人種植九層塔盆栽裝入塑膠袋內從容離去，警方調閱監視錄影器畫面， 查出他涉案，高供稱九層塔已煮菜吃光了。警詢後昨天依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

「警察先生，我種的九層塔被偷了。」台南市警四分局華平派出所員警，7月10日接獲民眾報案，他栽種在家門口的九層塔遭不明人士竊取，請警方偵辦。

員警立即調閱監視器，發現男性經過該處時，在九層塔植栽周圍逡巡許久，竟趁四下無人將九層塔盆栽裝入塑膠袋內從容離去。

連日來，警方循線調閱監視器，經過過濾分析，7月16日找到嫌犯住處。員警上門詢問，高姓男子坦承涉案，表示當天偷來九層塔已煮食吃了。警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

被害人說，九層塔雖僅價值150元，原本認為破案的機率不大，沒想到警方仍全力投入調閱數十支監視系統認真偵辦。

第四分局分局長王子雄說，對於近期安平發生的竊案，如展覽會上1萬6000元高價龍舌蘭植苗到價值僅150元的九層塔，員警辦案不分大小，都用認真負責的態度把嫌犯追緝到案表示肯定。請民眾勿以惡小而為之，就算是簡單的偷竊花盆植栽，安平警也會本著毋枉毋縱的態度積極偵辦。

台南市71歲阿伯涉嫌偷取他人種植九層塔，警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市71歲阿伯涉嫌偷取他人種植九層塔，警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 盆栽 監視器

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