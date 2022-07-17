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嘉縣山區連日多雨 今迷糊步道男子不慎滑落20公尺邊坡
嘉義縣阿里山鄉芙蓉山往迷糊步道停車場方向，今日中午12點58分發生嘉義市登山團體一行9人，其中一名年約61歲男子不慎滑落邊坡，疑撞擊頭部流血，嘉義縣消防局派遣由奮起湖小隊長蔡宗興帶隊前往搶救，傷者已交由三和91送往嘉義市聖馬爾定醫院醫治。
嘉義縣消防局表示，搜救人員於下午3點03分到達傷者待救地點，同行友人表示，男子因滑倒跌落約20公尺的邊坡，該名傷患意識清楚，頭部擦傷，胸口挫傷及脖子痠痛情形，於5點04分將傷者以軟式擔架及繩索拖拉方式，順利搬運至迷糊步道登山口停車場，交由三和91送往嘉義市聖馬爾定醫院就診。
嘉義縣消防局派遣奮起湖、三和分隊前往救援，共計各式車輛3部、消防人員7名，由奮起湖小隊長蔡宗興帶隊前往搶救。
嘉義縣消防局指出，近接連獲報山域事故，研判山區連日多雨，登山林道濕滑行走不易，呼籲登山民眾，行前準備不可少、過程小心不急躁；登山活動走穩當、遇有危害消防來。
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