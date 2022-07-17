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新竹橫山突發大火 小牛仔休閒農場付之一炬
鄰近台3線油羅溪橋的「小牛仔休閒農場」今天晚間突然起火，整座農場建築陷入火海，濃煙竄起更遠達竹東、芎林都清晰可見，幸好農場今天並未營業無人出入，未傳出人員受困，但起火原因還有待釐清。
據了解，小牛仔休閒農場近日並未營業，目前主要是出租場地提供其他單位舉辦活動使用，也有不少學校會前來舉辦校外教學，尤其園區內的大游泳池更是許多遊客暑假特地前來戲水消暑的目的。
不過今天晚間6時許發生火警時，農場並未營業，因此也沒有遊客，但火勢發展十分迅速，不到幾分鐘就全面陷入火海，整棟建築已燒得精光；警消表示，目前起火原因還無法確定。
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