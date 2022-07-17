新竹橫山女子戲水卻生憾事 卡溪潭底不幸溺斃

新竹縣橫山鄉今天下午傳出溺水意外，一名21歲朱姓女子與家人一同前往新興大橋下的油羅溪旁戲水，卻在戲水過程中突然沉入水底，家屬雖緊急報案，但女子疑似因腳卡溪潭底，被救上岸時已無生命跡象，警方將報請檢察官相驗，釐清意外發生原因。

據了解，因今天氣溫炎熱，新竹氣溫更達35度，朱姓女子才與家人一同前往油羅溪新興大橋段戲水，雖然今天並未下雨，且油羅溪溪水平穩，但橋下的深潭實際卻有數公尺深，朱女疑似在戲水過程中不慎踩空，才會沉入水中。

新竹縣消防局在下午4點7分接獲報案，因事發地點距離消防分隊不遠，第一時間橫山消防分隊4名救援人員就在5分鐘內趕抵現場，可是現場並未發現女子身影，經家屬指引才知朱女沉入潭底就未浮上水面。