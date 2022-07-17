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新竹橫山女子戲水卻生憾事 卡溪潭底不幸溺斃

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新竹橫山女子戲水卻生憾事 卡溪潭底不幸溺斃

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣橫山鄉今天下午傳出溺水意外，一名21歲朱姓女子與家人一同前往新興大橋下的油羅溪旁戲水，卻在戲水過程中突然沉入水底，家屬雖緊急報案，但女子疑似因腳卡溪潭底，被救上岸時已無生命跡象，警方將報請檢察官相驗，釐清意外發生原因。

據了解，因今天氣溫炎熱，新竹氣溫更達35度，朱姓女子才與家人一同前往油羅溪新興大橋段戲水，雖然今天並未下雨，且油羅溪溪水平穩，但橋下的深潭實際卻有數公尺深，朱女疑似在戲水過程中不慎踩空，才會沉入水中。

新竹縣消防局在下午4點7分接獲報案，因事發地點距離消防分隊不遠，第一時間橫山消防分隊4名救援人員就在5分鐘內趕抵現場，可是現場並未發現女子身影，經家屬指引才知朱女沉入潭底就未浮上水面。

救援人員在下午5時許終於在潭底找到朱女，但將她救上岸時，朱女已經因長時間溺水，沒有了生命跡象，橫山警分局目前已介入調查事故發生原因，並呼籲民眾暑假期間雖天氣炎熱，仍不要在野外溪流水域戲水，以免發生危險。

朱姓女子溺水1小時後被救上岸，早已成為一具冰冷遺體。圖／消防局提供
朱姓女子溺水1小時後被救上岸，早已成為一具冰冷遺體。圖／消防局提供

新竹 溺水

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