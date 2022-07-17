影／高雄28歲醉漢超商前出拳攻擊7旬翁 他到案後這樣說

高雄市75歲高姓男子昨坐在一間超商前，遭身高約180公分的壯漢徒手攻擊，四肢和頭部受傷，網友PO文指「高雄發生無差別攻擊」；警疑老翁向醉漢要菸抽才惹禍上身；打人的張姓男子今晚到案，聲稱不記得為何打老翁，對打人行為深感抱歉。

有網友在臉書社團「高雄大小事」貼文，直指「路人無差別攻擊在高雄也發生了！」貼文中指出，一名老人家在左營區忠言路超商門口，一名身高近180公分左右的壯漢經過，突然抓狂，狂打老人家，事後消失無蹤。

貼文中並附上受傷的老翁四肢和頭部被包紮，躺在醫院的照片；原PO指，老人家傷勢不輕，也不太記得發生什麽事，但已經出院。

轄區左營警分局表示，昨天下午4時32分許獲報，忠言路的超商外有打人案件，警網到場未發現打架情事，只見受傷的高姓老翁（75歲），救護人員隨後將他送醫治療。

警方隨後調閱超商監視器並訪查附近民眾後，發現高姓老翁常坐在超商前向路過的人伸手要菸抽，研判高姓男子行為激怒對方才被打；警方經多重比對後，掌握打人者是家住附近的張姓男子（28歲），通知張男到案說明。

張男於今晚5時48分到案說明，供述當時自己酒醉，有至超商買菸，但為何打高姓男子已記不清，對自己酒後失控打人很抱歉。

左營警分局表示，警方對各項違法犯罪行為，有信心在最短時間將涉案人查傳到案，決不容許有重大違法脫序行為發生，以確保民眾生命財產安全。

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