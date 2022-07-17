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墜北宜200公尺深山谷沒死 消防：他赤裸躺在樹下休息

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

孫姓男子昨天被發現墜落在北宜公路邊坡山谷200公尺深處，經計算他已失蹤4天，令人驚訝，他意識清楚沒有生命危險。消防隊下切山谷救援時，起初以為他被壓在大樹下，但仔細觀察「他沒有受困，疑似自己鑽去斷裂的樹幹空間下躺著休息」；據悉，他領有精神障礙手冊，研判不慎墜谷又無意求救，所幸外人及時發現，阻止一場悲劇。

警方調查，孫男（40歲）家住台北市萬華區，領有精神障礙手冊，跟媽媽同住，過去也常搞失蹤，令人頭疼。本月12日早上5點多，孫男從家騎機車一路衝北宜公路就沒有再下山，也沒有返家。

昨天下午4點多，轄區警方騎車行經北宜路四段21.6K時，發現一輛機車倒在路邊草叢旁，卻沒有車主，翻查遺留包包內的證件，致電詢問他家人，才知道車主是一名失蹤人口孫姓男子。

警方判斷孫男發生意外，跟消防員一同搜尋他身影，經4小時搜索，昨天晚上8點半在邊坡山谷下約200公尺處找到他。由於入夜視線不佳，經手電筒照明，看到他一半的身體都在一棵大樹下、僅露出腳部，消防員問「還好嗎？」，他回「還活著」。

消防員以為他被大樹壓著難自救，但待真正到了孫男身邊評估脫困狀況才發現，他其實沒被大樹壓住，樹下有空間可以移動、足以自行爬出，不解他為何不離開，且全身赤裸躺在樹下。

消防員觀察孫男身體狀況，他背部有大面積擦挫傷、些微脫水現象，最終用吊掛方式協助他離開山谷送醫，他意識清楚、沒有生命危險。

警、消事後詢問孫男家屬，才得知他有領有精神障礙手冊，有精神與智力問題，第一現場的消防員事後推斷，他應是不慎跌落山谷，但沒有意識要求救，也不願離開，所幸及時發現他，才沒釀成憾事。

由於事發地沒有監視器，無法釐清孫男到底怎麼跌落山谷的，警方判斷，孫男機車沒有撞擊痕跡，應不是車禍所致，可能是重心不穩意外跌倒。至於他到底在山谷下待了幾天？孫男警詢時語焉不詳，從他身體狀況判斷，至少有2天以上。

台北市一名男子騎車上北宜卻不慎跌落山坡，全身赤裸在山谷下待了數天，命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市一名男子騎車上北宜卻不慎跌落山坡，全身赤裸在山谷下待了數天，命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市一名男子騎車上北宜卻不慎跌落山坡，全身赤裸在山谷下待了數天，命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
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消防員 失蹤 北宜公路

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