桃園平鎮疑狗叫爭吵動手 父子聯手重擊鄰居一死

桃園市平鎮區50歲湯姓男子飼養的狗叫聲，疑遭鄰居邱姓男子檢舉，長期失和，湯男今天下午酒後趁醉意向邱男理論，雙方一言不合動手，邱父加入戰局，邱男隨手拿起鐵製管條毆打湯男頭部撕裂流失過多，送醫不治，警方依殺人罪嫌偵辦。

警方調查，湯男家住平鎮區山子頂地區，家中飼養米克斯犬，疑常常遭對面的邱男（52歲）檢舉狗叫妨害安寧，兩人長期發生嫌隙，經常口角糾紛，今天下午2 時多，湯男酒後找邱男理論，雙方一言不合爭吵激烈大打出手，其他鄰居見狀報案。

邱男與酒醉湯男動手衝突，邱父（78歲）也持掃帚加入戰局，父子聯手下，邱男憤而拿起一根鐵製管條重擊湯男頭部，造成湯男頭部明顯撕裂傷傷口、大量出血昏倒，桃園市消防局據報趕到現場，湯男流血過多呈現OHCA，緊急送醫搶救至下午4時仍告不治。

邱男持鐵製管條重擊打湯男頭部行兇，造成湯男致命，警方趕到現場逮捕行兇的邱男父子2人，邱男父子隨後向警方坦承動手行兇。

警方表示，警方向邱男父子製作筆錄，查出邱男父子與湯男因狗叫檢舉不合憤而行兇，警方依邱男父子依殺人罪嫌偵辦，並報請檢察官及法醫擇期相驗，釐清查明命案原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市平鎮爆鄰居疑因狗叫檢舉爭吵動手，父子聯手重擊鄰居一死命案。記者曾增勳／攝影 邱男持鐵製管條重擊湯男頭部致命，警方逮捕邱男偵辦。記者曾增勳／翻攝