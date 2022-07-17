騎車上北宜跌落山坡 男全身赤裸被壓在樹下4天竟活著

孫姓男子5天前騎車出門就沒有返家，新北市警方昨天下午巡邏時，發現一輛機車倒臥北宜公路旁草叢，發現孫男就是車主，緊急搜尋，晚上8點半在山谷約200公尺處找到他。孫男命大沒有生命危險，但全身赤裸，送醫救治觀察。

新店分局碧山派出所副所長鍾延明、警員吳道明昨天下午4點半巡邏時，在石碇區北宜路四段21.6K處，發現一輛機車倒臥路旁草叢，懷疑事情不單純查看，從遺落包包內的證件，發現是台北市萬華區失蹤人口孫男（40歲）。

員警一開始在周遭呼喊、搜尋，但都沒看到孫男身影，擔心他可能騎車自摔不慎跌落山坡，立刻聯絡家屬，同時調閱監視器畫面。孫姓男子母親說兒子12日出門後就沒有返家，根據監視器時間點，也發現孫男自12日早上5點多騎車上山，就沒有下山了蹤影，判斷他發生意外。

警察跟家屬來回搜尋，恰巧當時一名新店分隊消防員謝秉辰騎車經過，知悉後幫忙找人，終在昨天晚上8點半，在機車倒臥處200公尺下的山谷找到孫姓男子。

消防隊獲報派員趕抵，發現他身體被壓在大樹底下、全身赤裸沒穿衣服，背部有大面積擦挫傷、些微脫水現象，但意識清楚、沒有生命危險，能簡單應答，於晚上9點半成功脫困送醫。