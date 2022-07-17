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影／台中休旅車闖紅燈被叭一聲駕駛竟擋車 警追責任
一輛休旅車日前行經台中市潭子區疑似闖紅燈，被後方大型車駕駛按喇叭提醒，休旅車駕駛一度想下車還擋車，雙方開上快速道路後，休旅車再度想擋大車通行。台中市大雅警分局今天說明，休旅車駕駛已明顯違規，阻擋大車通行，非遇突發狀況在車道驟停，將以車追人開罰。
大型車駕駛在臉書爆料公社放上影片說，他看到前方休旅車闖紅燈行為後按喇叭，雙方沒碰撞到，對方卻暴怒，擋車阻他通行，他後來線上檢舉此違規行為。影片上網後，許多網友說，休旅車駕駛闖紅燈還敢擋車，自己違規竟然還不低調，支持大車駕駛檢舉對方，也有人說休旅車駕駛是逼車行為。
大雅警分局今天說明，7月14日下午2點54分，大型車駕駛開車經潭子區復興路一段與環中東路口，依他提出行車紀錄器影片，顯示當時他被一輛黑色休旅車在車道中暫停阻擋，並於行駛上台74線後，黑色休旅車仍繼續阻擋其行車。
警方表示，經檢視影片，黑色休旅車非遇突發狀況於車道驟停，明顯阻擋檢舉者之大型車通行，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款危險駕駛之規定，大雅分局將主動通知張貼影片的大型車駕駛，取得完整影片檔後依規定製單告發。
警方呼籲，依道路交通管理處罰條例第43條之規定，汽車駕駛人，駕駛汽車非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，將處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，提醒民眾行車應確實遵守交通法令，切勿在道路上危險駕駛、競速或有無照駕駛等行為，並另提醒行經路口時應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免事故發生。
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