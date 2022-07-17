快訊

獨／打炒房三禁令發威 小建商面臨困境急「求救」公股銀行

沙國外長堅稱未聽到向王儲提及哈紹吉案 拜登斥：說謊

貨機墜毀希臘8人罹難 機上載11公噸武器和地雷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中休旅車闖紅燈被叭一聲駕駛竟擋車 警追責任

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛休旅車日前行經台中市潭子區疑似闖紅燈，被後方大型車駕駛按喇叭提醒，休旅車駕駛一度想下車還擋車，雙方開上快速道路後，休旅車再度想擋大車通行。台中市大雅警分局今天說明，休旅車駕駛已明顯違規，阻擋大車通行，非遇突發狀況在車道驟停，將以車追人開罰。

大型車駕駛在臉書爆料公社放上影片說，他看到前方休旅車闖紅燈行為後按喇叭，雙方沒碰撞到，對方卻暴怒，擋車阻他通行，他後來線上檢舉此違規行為。影片上網後，許多網友說，休旅車駕駛闖紅燈還敢擋車，自己違規竟然還不低調，支持大車駕駛檢舉對方，也有人說休旅車駕駛是逼車行為。

大雅警分局今天說明，7月14日下午2點54分，大型車駕駛開車經潭子區復興路一段與環中東路口，依他提出行車紀錄器影片，顯示當時他被一輛黑色休旅車在車道中暫停阻擋，並於行駛上台74線後，黑色休旅車仍繼續阻擋其行車。

警方表示，經檢視影片，黑色休旅車非遇突發狀況於車道驟停，明顯阻擋檢舉者之大型車通行，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款危險駕駛之規定，大雅分局將主動通知張貼影片的大型車駕駛，取得完整影片檔後依規定製單告發。

警方呼籲，依道路交通管理處罰條例第43條之規定，汽車駕駛人，駕駛汽車非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，將處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，提醒民眾行車應確實遵守交通法令，切勿在道路上危險駕駛、競速或有無照駕駛等行為，並另提醒行經路口時應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免事故發生。

一輛休旅車行經台中市潭子區，涉嫌闖紅燈，被後方車輛駕駛按喇叭，休旅車駕駛想下車。圖／取自臉書爆料公社
一輛休旅車行經台中市潭子區，涉嫌闖紅燈，被後方車輛駕駛按喇叭，休旅車駕駛想下車。圖／取自臉書爆料公社

休旅車 車道 台中市

延伸閱讀

高雄酒駕男當警面闖紅燈 被逮稱「喝酒騎車還是很穩」

台64線觀音山隧道 休旅車爆胎撞壁打橫

新北萬里七旬婦過馬路未走行人穿越道 休旅車撞飛亡

休旅車等紅燈突熄火 再發動車頭燒毀了

相關新聞

網爆高雄發生無差別攻擊 7旬翁超商門口遭壯漢痛毆

高雄市一名75歲高姓老翁昨獨自坐在忠言路超商前，遭一名身高約180公分的壯漢徒手攻擊，打趴在地，四肢和頭部受傷，有網友將...

屏東男醉鬧高雄餐酒館驚動特勤 謊報哥哥老師身分慘了

高雄市新興區一間餐酒館今天上午傳出打架糾紛，轄區警方出動7輛警車，連保大特勤警都到場，大陣仗引路人側目；警方到場，發現林姓男子找鄰桌李姓男子乾杯遭冷眼，雙方口角，從店內拉扯到店外，林男被逮捕後，還謊報兄長老師身分，被警方依偽造文書罪嫌送辦。...

騎車上北宜跌落山坡 男全身赤裸被壓在樹下4天竟活著

孫姓男子5天前騎車出門就沒有返家，新北市警方昨天下午巡邏時，發現一輛機車倒臥北宜公路旁草叢，發現孫男就是車主，緊急搜尋，...

影／台中休旅車闖紅燈被叭一聲駕駛竟擋車 警追責任

一輛休旅車日前行經台中市潭子區疑似闖紅燈，被後方大型車駕駛按喇叭提醒，休旅車駕駛一度想下車還擋車，雙方開上快速道路後，休...

獨／小琉球又見生態殺手！硨磲貝狠敲上岸當垃圾丟

屏東離島小琉球又見生態殺手！鄉民洪杰凱昨天打掃自家庭院，竟然發現有人把逾20公分的硨磲貝挖掘上岸，混裝整袋垃圾丟路邊，他...

大潭電廠工安意外頻傳 賴香伶今會勘籲加強職安

桃園大潭電廠八號機組工程13日發生工安意外，一名勞工在4層樓高鋼梁高空作業時墜落，送醫不治身亡。民眾黨桃園市長參選人賴香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。