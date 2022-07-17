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獨／小琉球又見生態殺手！硨磲貝狠敲上岸當垃圾丟
屏東離島小琉球又見生態殺手！鄉民洪杰凱昨天打掃自家庭院，竟然發現有人把逾20公分的硨磲貝挖掘上岸，混裝整袋垃圾丟路邊，他急忙把硨磲貝交給海巡人員野放，但推估凶多吉少。洪杰凱痛心說，「搞不懂下手的人想什麼？挖起來也養不活，留在海底供大家觀賞不是很好，為什麼要破壞我的家鄉？」
海洋委員會今年5月已預告修正「海洋保育類野生動物名錄」第5點內容，將菱硨磲貝等7種硨磲貝，列為珍貴稀有海洋保育類野生動物。目前仍在60天公告期，詎料又發生殘害生態意外。
洪杰凱在琉球經營金獅子生態景觀餐廳，昨天下午4點多打掃自家庭院時發現一袋紅色垃圾，趨近一看赫然發現滿袋垃圾中竟有一顆硨磲貝。洪杰凱說，被狠挖上岸的硨磲貝約有手掌大逾20公分，因為貝殼裡的閉殼肌還不斷蠕動甚至吐水，明顯是活體，他急忙交由海巡人員野放。
小琉球周邊海域海龜生態豐富，被喻為「龜島」，水下硨磲貝數量也不少。學界先前研究，硨磲貝每年約僅成長4公分，速度緩慢。若以洪杰凱目測逾20公分大，至少要3至5年，因為是小琉球在地人，他對破壞生態的人更難接受，痛批下手的人太誇張，活生生的生物挖起來丟棄，到底存著什麼心？
屏東縣海洋及漁業事務管理所代理所長陳仕元說，硨磲貝雖然還未正式列為珍貴稀有海洋保育類野生動物，但小琉球全島海域早已公告禁止採捕，違者可依漁業法處3萬元以上15萬元以下罰款。該所目前還未接獲報案，但會依民眾提供線索展開追查，期能強勢執法，嚇阻不法破壞生態行為。
陳仕元強調，縣府已委託中山大學在小琉球成立保護區志工巡守隊，最快年底前可成立，希望透過鄉民保育巡查，保護生態環境。
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