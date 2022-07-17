台南工人意外摔落地下二樓 消防人員即時救出送醫

台南市中西區忠義路二段施工中工地，今天上午發生約50歲男工人在地下一樓施工時不慎，從約1平方公尺坑洞摔落至地下二樓，左大腿骨折，其他工人員見狀通報119派遣救護人員及消防人員搶救 ，花了半小時把人吊掛上來送醫急救。

台南市消防局救災救護中心今天上午9點多接獲民眾來電，忠義路二段一處新建中工地發生工人墜落意外，中心派遣南門、中正分隊及南門高級救護隊等共5車前往搶救。

由於工地現場仍處於施工狀態，臨時支撐樓地板的立柱滿佈，地上及周遭環境佈滿鋼筋、板模及鐵釘，消防人員及救護人員著全套消防衣入內搶救，發現傷者從地下一樓一處約1平方公尺坑洞，墜落到地下二樓，地下二樓地面積水約20公分。