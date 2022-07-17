影／紅牌大重機衝北宜 過彎「沒看路」擊落單車男

李姓男子昨天騎英國TRIUMPH紅牌大重機，載女友飆北宜公路，行經25.8K處時，疑彎道視線不佳，過彎後直直追撞前面單車男騎士，單車男在空中翻滾一圈後重擊落地，驚悚瞬間全被後方轎車行車記錄器錄下，畫面Po網後逾300則留言討論，網友直說「太瞎了」，幸好傷者沒有生命危險。

新店警方昨天早上7點16分獲報，新北市坪林區北宜公路25.8K發生車禍趕抵，經查李男（32歲）無酒駕，昨天載著女友上山兜風，卻沒注意前方路況，過彎後直接狠撞單車騎士王姓男子（46歲）；救護人員趕抵，發現王男沒有生命危險，他意識清楚，全身多處擦挫傷送醫治療。

事發後有人將畫面Po上臉書社團，引起網友驚呼太誇張，稱「看不懂在騎什麼」、「這是謀殺嗎」、「太瞎了，入彎前就看到腳踏車轉過去，太不專心了」。