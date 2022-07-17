聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／紅牌大重機衝北宜 過彎「沒看路」擊落單車男
李姓男子昨天騎英國TRIUMPH紅牌大重機，載女友飆北宜公路，行經25.8K處時，疑彎道視線不佳，過彎後直直追撞前面單車男騎士，單車男在空中翻滾一圈後重擊落地，驚悚瞬間全被後方轎車行車記錄器錄下，畫面Po網後逾300則留言討論，網友直說「太瞎了」，幸好傷者沒有生命危險。
新店警方昨天早上7點16分獲報，新北市坪林區北宜公路25.8K發生車禍趕抵，經查李男（32歲）無酒駕，昨天載著女友上山兜風，卻沒注意前方路況，過彎後直接狠撞單車騎士王姓男子（46歲）；救護人員趕抵，發現王男沒有生命危險，他意識清楚，全身多處擦挫傷送醫治療。
事發後有人將畫面Po上臉書社團，引起網友驚呼太誇張，稱「看不懂在騎什麼」、「這是謀殺嗎」、「太瞎了，入彎前就看到腳踏車轉過去，太不專心了」。
肇事的李男警詢時稱自己騎車沒有看到機車騎士，一轉彎就看到他，要煞車已經來不及，對傷者很抱歉，第一時間有下車協助報警。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言