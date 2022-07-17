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屏東國中老師醉鬧高雄餐酒館 驚動7警車連特勤也來了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市新興區一間餐酒館今天上午傳出打架糾紛，轄區警方出動7輛警車，連保安大隊特勤警都到場，大陣仗引路人側目；警方到場，發現屏東林姓國中老師酒後找鄰桌的林姓男子乾杯遭冷眼，雙方起口角，從店內拉扯到店外，雙雙被帶回送辦。

警方指出，位於中正三路一間餐酒館，今天上午9時50分許，傳出有酒客在館外大聲咆哮、拉扯的打架行為，轄區新興警分局警方立即啟動快打部隊到場，7輛警車鳴警笛同時抵達，在市區執勤的保安警察大隊警力也同步趕抵支援，多輛警車和身穿防彈背心的特勤人員引起路人側目。

警方抵達現場後，發現在屏東國中任教的林姓男子（36歲）獨自在餐酒館飲酒，酒後一時興起，找鄰桌的李姓男子（28歲）敲杯敬酒。李男因不認識林男，看了林男一眼後，未予理會。其他酒客見林男喝醉，欲幫忙叫車讓林男回家，但林男認為李刻意冷漠，不給面子，心生不滿，雙方起口角。

林男和李男從店內吵到店外的騎樓，發生肢體拉扯，李男友人見狀出面勸阻，雙方身上皆無明顯外傷，雖2人互不提告，但警方仍將2人依違反「社會秩序維護法」第87條函送裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓國中老師找鄰桌的李姓男子敬酒遭冷眼，雙方起口角，從店內拉扯到店外，李男被警方帶回。記者石秀華／翻攝
林姓國中老師找鄰桌的李姓男子敬酒遭冷眼，雙方起口角，從店內拉扯到店外，李男被警方帶回。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區一間餐酒館今天上午傳出有打架糾紛，轄區警方出動7輛警車到場，連保安大隊特勤警力都趕抵。記者石秀華／翻攝
高雄市新興區一間餐酒館今天上午傳出有打架糾紛，轄區警方出動7輛警車到場，連保安大隊特勤警力都趕抵。記者石秀華／翻攝
屏東林姓國中老師在高雄市新興區酒醉鬧事，驚動轄區警方，出動7輛警車，連保大特勤都到場。記者石秀華／翻攝
屏東林姓國中老師在高雄市新興區酒醉鬧事，驚動轄區警方，出動7輛警車，連保大特勤都到場。記者石秀華／翻攝

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