高雄5旬婦外出失聯 機車、布鞋現旗津港邊 海陸搜救中

高雄旗津區北汕巷港邊今上午11時許，被發現港邊停放1部機車及一雙擺放整齊的布鞋，附近民眾擔心有人發生意外，通報警方。

警方到場後根據機車資料聯繫上林姓車主，發現今早林男的李姓妻子（58歲）騎機車外出後便不見人影，警方隨即請消防、海巡協助搜尋，目前搜救行動仍在繼續，林男則期望有好消息發生。

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