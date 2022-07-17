2人海上衝浪受困沙洲 雲林岸巡及時救援
海巡署三條崙安檢所昨天下午發現2名民眾從事衝浪活動受困沙洲，協調漁民開膠筏及時救援，所幸2人並無受傷。海巡署呼籲民眾從事水上活動，備妥救生裝備，以維自身安全。
海巡署第四岸巡隊今天發布新聞稿表示，昨日下午5時，第四岸巡隊三條崙安檢所執勤人員，使用智慧型港區監視系統巡查時，發現港區北堤外側沙洲有2名民眾揮手求援。
第四岸巡隊三條崙安檢所長鄭惟陽告訴中央社記者，發現2人受困沙洲後，立即協調附近作業漁民駕駛膠筏與海巡人員前往救援，迅速將2名接駁返回三條崙漁港。他們非常感謝執勤人員即刻救援，並表示僅受驚嚇無外傷，無需送醫可自行返家。
鄭惟陽表示，黃姓民眾與友人從台中前往雲林縣三條崙海水浴場從事風箏衝浪活動，因突來側面強風吹襲，固定於腳上的衝浪板瞬間受力脫落，衝浪裝備因潮流越漂越遠，所幸落水地點附近有沙洲，2人自行游上沙洲求援。
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