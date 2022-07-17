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高雄老饕失智為一口魚丸外出迷路 警暖心助返家

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市岡山區一名林姓老翁雖然年事已高但喜歡偷偷外出吃美食、逛市場，本月12日林翁想吃虱目魚丸獨自騎機車出門到台南，返程卻一時迷路騎上高速公路，台南與高雄協力林翁下高速公路，並以巡邏車載林翁返家。

據了解，林姓老翁（82歲）平時獨自居住在岡山區竹圍里，三餐由居家照護人員協助打理，兒女長年都在北部工作，本月12日上午林翁突然想吃懷念的虱目魚丸，自行騎機車到台南，買到虱目魚丸準備回家卻一時忘記怎麼走，不慎騎上高速公路，汽車快速從林翁身邊開過險象環生。

有路過民眾協助報警，台南警方到場先幫林翁下高速公路，查詢車籍資料發現林翁恰好住在岡山警分局壽天派出所附近，請計程車送林翁回到岡山，晚間7時許由壽天派出所員警接手，通知家屬並協助以巡邏車送林翁返家，機車則暫放在台南。

林翁的居家照顧人員當晚將晚餐送到林翁家時發現他遲遲沒回家，原本已打算報警，幸好及時接到員警電話通知，沒多久員警就送林翁平安返家，讓林翁家屬及居家照護人員心中放下一塊大石頭。

岡山分局提醒，若家中有年邁長者要出門時，應有親友在旁，盡量避免單獨外出；民眾如遇有走失傾向或需要警方協助的狀況，可撥打110報案電話或帶往附近派出所，將有專人服務。

高雄市岡山區一名林姓老翁為了買虱目魚丸騎機車到台南，返程時卻一時迷路騎上高速公路，台南及高雄員警協力送他回家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名林姓老翁為了買虱目魚丸騎機車到台南，返程時卻一時迷路騎上高速公路，台南及高雄員警協力送他回家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名林姓老翁為了買虱目魚丸騎機車到台南，返程時卻一時迷路騎上高速公路，台南及高雄員警協力送他回家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名林姓老翁為了買虱目魚丸騎機車到台南，返程時卻一時迷路騎上高速公路，台南及高雄員警協力送他回家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名林姓老翁為了買虱目魚丸騎機車到台南，返程時卻一時迷路騎上高速公路，台南及高雄員警協力送他回家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名林姓老翁為了買虱目魚丸騎機車到台南，返程時卻一時迷路騎上高速公路，台南及高雄員警協力送他回家。記者陳玫伶／翻攝

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