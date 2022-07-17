國道警方即起加強取締掉落物 網友熱議：我看過豬

國道掉落物無奇不有，易釀事故害人不淺，警方宣布即日起加強取締貨物超載、綑紮不妥、機件脫落等違規，並於臉書粉專利用案例宣導，影片中貨車掉落大水塔砸中2輛車，引發網友熱議，還有人說：「我遇過活生生的豬」。

國道公路警察局指出，高速公路掉落物平均每年都有4萬多件，其中數量最多的就是大型車輪胎皮（再生胎），較奇怪則包括活體牲畜、數箱玻璃瓶裝啤酒、洗衣機、辦桌桌板等，甚至也有大型金屬物件砸死人的案例，因此散落物被稱為「國道血滴子」，非常危險。

今天粉絲專頁舉出實例，發生於6月23日下午，是1名40歲秦姓司機駕駛小貨車載運2個金屬大水塔，從五股交流道準備前往基隆，都已經開了28公里，卻在北向5.4公里五堵路段發生事故，貨物綑紮不實還行駛內側車道超車，導致鬆脫掉落1個水塔。

圓柱形大水塔瞬間在車道上滾跳，後方車輛根本閃避不及，先砸中外側車道1輛小貨車左側，又彈開擊中內側車道另1輛轎車右側。肇事貨車見狀，竟直接靠邊停在內側車道，2人衝下車去追水塔，旁邊馬上就有客運大巴士呼嘯而過，險象環生。

警方到場後，依違反道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，因載運貨物飛散，對秦姓司機開罰3000以上9000元以下罰鍰。

此外並呼籲用路人，行車遇到前方掉落物，切忌大動作閃避，若真來不及躲開，請放慢車速，無論撞到或掉落物件的車，千萬不要停在車道上，應移到路肩安全處所，擺放故障標誌再打電話報案。

國道公路警察局表示，掉落物容易造成嚴重事故、殃及無辜，即日起加強取締項目包括：

一、 裝載貨物超過規定（含長度、寬度、高度、重量）。

二、 裝載貨物不穩妥及機件脫落：(一) 所載貨物滲漏、飛散。(二) 載運人客、貨物不穩妥。(三) 裝置貨物未依規定覆

蓋、捆紮。(四) 車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。