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新豐垃圾掩埋場又燒 煙霧灌入西濱明隧道影響行車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

位於竹北與新豐交界的垃圾掩埋場，今天上午疑因連日高溫天氣，引燃沼氣導致悶燒竄出煙霧，但濃煙卻沒有向海側擴散，反而因西風吹拂不斷灌入一旁的西濱快速公路鳳鼻尾隧道，造成隧道內煙霧彌漫，影響行車。

據了解，掩埋場是在今天上午10時許傳出起火，新竹縣消防局派出7輛救災車到場，只見現場垃圾堆冒出陣陣白煙，疑似是內部沼氣深層燃燒，且燃燒範圍還在不斷擴大，已有超過200平方公尺受波及。

消防局指出，除了透過灑水控制燃燒情況，現場也請鄉公所加派怪手將尚未被波及的垃圾挖除，避免悶燒範圍擴大，新竹縣環保局一早也派員到場了解煙霧造成的空汙影響。

不過因今天現場吹拂西南風，強風不斷將垃圾掩埋場的煙霧吹向100公尺外的台61線西濱快速公路鳳鼻尾隧道，且因隧道為明隧道設計，煙霧長驅直入，造成隧道內煙霧瀰漫，有民眾就反映已影響行車安全「隧道內白茫茫一片」，警方呼籲民眾行經該路段保持車距、放慢車速。

這次燃燒已是今年第2次，去年底還有另一場更嚴重的起火事故，掩埋場屢次起火讓當地居民苦不堪言，但明年新竹縣垃圾焚化爐啟用前，恐怕仍有起火可能，環保局長朱振群則表示持續減量掩埋場的垃圾堆積量，已委請苗栗縣與新竹市協助清運、代焚垃圾。

民眾拍下西濱風鼻尾隧道內煙霧彌漫情況，一旁垃圾掩埋場再度起火燃燒。圖／取自Line社群
民眾拍下西濱風鼻尾隧道內煙霧彌漫情況，一旁垃圾掩埋場再度起火燃燒。圖／取自Line社群

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