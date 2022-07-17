新豐垃圾掩埋場又燒 煙霧灌入西濱明隧道影響行車

位於竹北與新豐交界的垃圾掩埋場，今天上午疑因連日高溫天氣，引燃沼氣導致悶燒竄出煙霧，但濃煙卻沒有向海側擴散，反而因西風吹拂不斷灌入一旁的西濱快速公路鳳鼻尾隧道，造成隧道內煙霧彌漫，影響行車。

據了解，掩埋場是在今天上午10時許傳出起火，新竹縣消防局派出7輛救災車到場，只見現場垃圾堆冒出陣陣白煙，疑似是內部沼氣深層燃燒，且燃燒範圍還在不斷擴大，已有超過200平方公尺受波及。

消防局指出，除了透過灑水控制燃燒情況，現場也請鄉公所加派怪手將尚未被波及的垃圾挖除，避免悶燒範圍擴大，新竹縣環保局一早也派員到場了解煙霧造成的空汙影響。

不過因今天現場吹拂西南風，強風不斷將垃圾掩埋場的煙霧吹向100公尺外的台61線西濱快速公路鳳鼻尾隧道，且因隧道為明隧道設計，煙霧長驅直入，造成隧道內煙霧瀰漫，有民眾就反映已影響行車安全「隧道內白茫茫一片」，警方呼籲民眾行經該路段保持車距、放慢車速。