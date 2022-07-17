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網爆高雄發生無差別攻擊 7旬翁超商門口遭壯漢痛毆

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名75歲高姓老翁昨獨自坐在忠言路超商前，遭一名身高約180公分的壯漢徒手攻擊，打趴在地，四肢和頭部受傷，有網友將在臉書社團PO文，指「高雄發生無差別攻擊」；警方表示，已查出打人者是張姓男子，將通知他到案說明。

網友在臉書社團「高雄大小事」貼文，直指「路人無差別攻擊在高雄也發生了！」貼文中指出，一名老人家在左營區忠言路超商門口，一名身高近180公分左右的壯漢經過，突然抓狂狂打老人家，事後消失無蹤。

貼文中並附上受傷的老翁四肢和頭部被包裹，躺在醫院的照片；原PO指，老人家傷勢不輕，也不太記得發生什麽事，但已經出院；原PO並指出，突然的意外因為發生在小民身上，只會歸類在高雄的小事而已，至於歹徒能不能抓到，附近小民自求多福，大民自己出門嚴加戒備才是。

轄區左營警分局表示，昨天下午4時32分許獲報，忠言路的超商外有打人案件，警網到場未發現打架情事，只見受傷的高姓老翁（75歲），救護人員隨後將他送醫治療。

警方隨後調閱超商監視器並訪查附近民眾，經多重比對後，掌握打人者是家住附近的張姓男子（28歲），傷者家屬近日將至派出所做筆錄，同時將通知張男到案說明，釐清案情。

有網友在臉書社團PO文，指「高雄發生無差別攻擊」，老人家被壯漢打傷住院。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
有網友在臉書社團PO文，指「高雄發生無差別攻擊」，老人家被壯漢打傷住院。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄75歲高姓老翁昨獨自坐在超商前，遭一名壯漢徒手攻擊，四肢和頭部受傷。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄75歲高姓老翁昨獨自坐在超商前，遭一名壯漢徒手攻擊，四肢和頭部受傷。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

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