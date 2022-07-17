北巿惡男涉當街甩棍打人強盜包包 被害人忍20天報案

42歲顏姓男子日前涉嫌當街持甩棍，毆打41歲娃娃機台主簡姓男子，並搶走身上包包，簡男事隔20天報案，警方隔日追緝顏男到案，並持續追查背後涉嫌教唆犯罪者，全案依強盜等罪嫌送辦。

據悉，6月24日凌晨3時許，簡男到娃娃機店收取機台財務，走在北巿光復南路6巷內，不料突然竄出黑衣男子持甩棍追趕，當街在巷弄持棍攻擊，趁簡男跌倒後，攻擊其頭部、全身，最後搶走包包。簡男遭受突襲受傷，為求活命拔腿狂奔逃離現場。

20天後，7月14日簡男至松山中崙派出所報案，聲稱遭不名男子攻擊、搶走包包，損失財物約1萬元，因頭部全身受傷，且近期與人有財務糾紛，思考多天才報案。

警方隨即調閱監視器以車追人，15日在士林區雨農路一帶拘提顏男到案，詢後依涉強盜、傷害罪嫌送台北地方檢察署偵辦，另也持續追查背後有無教唆者，將追捕到案釐清案情。