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正妹捷運滑手機遭偷拍乳溝照 攝狼辯稱是拍飛機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

一名鍾姓女子日前搭乘台北捷運文湖線，遭到何姓男子用手機偷拍，一旁熱心民眾告知後，鍾女即與同行友人及月台保全合力將何男圍住，警方檢視男子手機後發現鍾女的胸部照片，何男還一度辯稱是經過松山機場要拍飛機時不慎拍到，依妨害秘密罪移送大安分局偵辦。

台北捷運警察隊第三分隊警員黃建華、曾國隆，11日擔服守望勤務時，接獲忠孝復興站有旅客遭到偷拍，到場了解後發現，鍾女搭乘文湖線自內湖站上車，找到座位坐下後，就專注於手機未注意周遭情況。

何男在大直站上車後，就在車廂尋找目標，發現專注於手機畫面的鍾女，便伺機站在鍾女座位側邊，列車行經松山機場時，由上往下拍攝鍾女胸部，卻遭一旁熱心民眾發現。

待下車時告知鍾女，眾人即刻合力將何男留在現場，交給警方處理。警方到場後，檢查何男手機後發現鍾女的乳溝照，何男還一再辯稱照片是列車經過松山機場，要拍攝飛機時不慎拍到的，但民眾指證歷歷，何男百口莫辯，只能乖乖認罪。

捷警表示，常見偷拍犯罪手法以利用電扶梯上下乘時角度落差、車廂內趁被害者坐在椅子上及上廁所門縫空隙，趁被害人一時不察偷拍裙底、胸部或如廁影像。

捷警指出，適逢暑假期間，捷警隊特分析犯罪熱點、時間後，目前規畫16個重點站體，守望及車廂巡邏勤務，另外結合捷運公司保全、站務人員、轄區分局及綿密監視系統，以遏止類似案件發生。

捷警隊提醒，現今人手一機，乘客勿做不當的拍照或攝影，以免觸法，女性乘客穿著短裙（褲）或性感衣著，更應注意周邊有無可疑對象持手機等物貼近偷拍，如遇可疑人士有異常舉動時，可於車廂內可按下緊急對講機求助或撥打110報案電話，警方將立即趕赴現場，維護乘客安全。

鍾女日前搭乘北捷文湖線自內湖站至忠孝復興站時遭偷拍乳溝照。圖／北市捷警提供
鍾女日前搭乘北捷文湖線自內湖站至忠孝復興站時遭偷拍乳溝照。圖／北市捷警提供

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