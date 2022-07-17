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假綁架詐79萬 警機靈紙筆文字無聲勸阻 成功抓車手

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市1名65歲婦人日前接獲假綁架電話，誤認兒子被囚禁拷打，心急到華南銀行天母分行領款79萬元，幸好行員、士林警方及時到場，以紙筆寫字長達10多分鐘安撫婦人，最後警民聯手在銀行旁公園，逮捕張姓詐騙車手，全案依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，6月22日上午10時許，婦人接獲詐騙集團電話，電話那頭傳出男子遭嚴刑烤打的哀嚎聲，詐團人員誆騙婦人「你兒子替人作保無法還款」要求子債母還，指示婦人不要掛斷電話，手機放進口袋保持通話，前往銀行領款，再到某國小外交付款項。

華南銀行天母分行員見婦人慌張疑似遭詐騙，立即聯繫士林芝山岩派出所，警方請行員先用紙筆與婦人溝通，警員柯正峰、謝易君隨即趕赴現場，接續以文字無聲書寫安撫婦人情緒，避免被詐騙集團察覺。

警方寫下「我需要你相信我，要去哪裡見？」婦人寫到「某國小，不要陪我，拜託！」警方來回書寫文字直指婦人是遇到詐騙集團，但婦人認為在公司上班的兒子可能真的遭綁架，一開始拒絕協助，經行員、警方10多分鐘「文字無聲勸阻」婦人才恍然大悟。

婦人最終與警方合作，約出詐騙集團車手，並領出79萬元現金，詐騙集團臨時改口在銀行旁公園，警方早已在附近埋伏。23歲張姓車手遠從苗栗搭高鐵北上，再轉搭計程車抵達天母，歷經約3小時以為毫無破綻，當日下午1時許，當場遭包圍逮捕，依詐欺罪嫌送辦。

士林分局呼籲，近期詐騙猖獗，接獲不明來電請勿慌張，可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免落入詐騙集團陷阱，士林分局將持續打擊詐騙，保護民眾財產安全。

警方與婦人以文字交談，攔阻詐騙逮捕車手。記者蕭雅娟／翻攝
警方與婦人以文字交談，攔阻詐騙逮捕車手。記者蕭雅娟／翻攝
張姓車手搭高鐵北上取款，警方逮捕依詐欺罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
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