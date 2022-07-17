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調皮黑柴逛大街 女警下班被遛半小時嘆「2腿不敵4腿」
桃園市桃園區街頭昨出現一隻黑色柴犬獨自溜達，路過的下班員警研判牠迷路，想帶去掃晶片，結果柴犬因被跟蹤害怕，出於本能往家裡跑，最後自己找到家；員警一路尾隨近半小時，氣喘吁吁，見牠終於回家，大嘆「2腿跑不贏4腿」。
桃園警分局龍安派出所警員蔡佳穎，昨下午4時許下班途經桃園區國聖一街，發現一隻黑色柴犬在路旁跑來跑去，詢問轄區居民也說沒見過這隻狗，而牠已經在附近徘迴許久。
居民表示，狗兒戴項圈、毛色乾淨，應是離家不久，剛才見牠在路上亂跑亂竄，擔心會引發交通事故，希望請員警幫忙為牠找尋飼主，以免造成危險。
蔡員想將柴犬帶往動物醫院掃描晶片，便騎機車在後尾隨，但卻嚷牠受驚亂竄，只好停下機車陪牠步行，尋找適當時機「保護管束」。
一人一狗走了近半小時，讓蔡員累得氣喘吁吁，還叫來同事支援，這時狗兒轉進巷道停下來，正當員警要上前安撫時，飼主張先生剛好從屋內出來，發現愛犬「錢錢」（6歲）帶警察回家嚇了一跳。
張先生表示，錢錢每天會在附近晃晃後自行回家，不料今天跑那麼遠，正準備到派出所詢問，沒想到牠就跑回來了，推測是迷路時見到員警尾隨，發揮本能跑回家，非常感謝員警幫忙。
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