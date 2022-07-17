水漾森林傳女山友受傷漏夜救援 目前21人緩慢下山

有人間仙境之稱的嘉義縣阿里山鄉豐山村水漾森林，昨下午4點多於出水口營地傳出女山友受傷待援事故，嘉義縣消防局派出三和分隊、阿里山分隊漏夜前往救援，今早接觸到60歲羅姓女受傷山友，目前因天侯不佳，直升機無法吊掛救護，含女山友等21人正緩慢下山移動中。

嘉義縣消防局表示，昨日下午4點46分接獲南投縣消防局轉來，位於嘉義縣阿里山鄉豐山村水漾森林的出水口營地，有女山友受傷無法行動，請求救援，局立即派出三和分隊、阿里山分隊人員前往救援，並從南投縣杉林溪紮營，今早9點多抵達山友受傷待援營地，評估處理傷口。