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水漾森林傳女山友受傷漏夜救援 目前21人緩慢下山

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

有人間仙境之稱的嘉義縣阿里山鄉豐山村水漾森林，昨下午4點多於出水口營地傳出女山友受傷待援事故，嘉義縣消防局派出三和分隊、阿里山分隊漏夜前往救援，今早接觸到60歲羅姓女受傷山友，目前因天侯不佳，直升機無法吊掛救護，含女山友等21人正緩慢下山移動中。

嘉義縣消防局表示，昨日下午4點46分接獲南投縣消防局轉來，位於嘉義縣阿里山鄉豐山村水漾森林的出水口營地，有女山友受傷無法行動，請求救援，局立即派出三和分隊、阿里山分隊人員前往救援，並從南投縣杉林溪紮營，今早9點多抵達山友受傷待援營地，評估處理傷口。

據了解，嘉義縣消防隊員今早9點13分到達，評估受傷羅姓女山友右腳嚴重踝扭傷，無法行走，原有申請空警直升機吊掛送醫，但，因天候不佳無法吊掛，目前含受傷女山友等21人，已逐步下山中，預計必須花10個小時。

水漾森林出水口營地女山友受傷待援事故，今申請空勤直升機吊掛救援，因天候不佳無法吊掛，圖為空勤直升機S-70C畫面，與新聞事件無關。記者呂慧瑜／攝影
水漾森林出水口營地女山友受傷待援事故，今申請空勤直升機吊掛救援，因天候不佳無法吊掛，圖為空勤直升機S-70C畫面，與新聞事件無關。記者呂慧瑜／攝影
有人間仙境之稱的嘉義縣阿里山鄉豐山村水漾森林，昨下午4點多於出水口營地傳出女山友受傷待援事故。圖／讀者提供
有人間仙境之稱的嘉義縣阿里山鄉豐山村水漾森林，昨下午4點多於出水口營地傳出女山友受傷待援事故。圖／讀者提供

阿里山 水漾森林

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