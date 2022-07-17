聽新聞
test
0:00 / 0:00
水漾森林傳女山友受傷漏夜救援 目前21人緩慢下山
有人間仙境之稱的嘉義縣阿里山鄉豐山村水漾森林，昨下午4點多於出水口營地傳出女山友受傷待援事故，嘉義縣消防局派出三和分隊、阿里山分隊漏夜前往救援，今早接觸到60歲羅姓女受傷山友，目前因天侯不佳，直升機無法吊掛救護，含女山友等21人正緩慢下山移動中。
嘉義縣消防局表示，昨日下午4點46分接獲南投縣消防局轉來，位於嘉義縣阿里山鄉豐山村水漾森林的出水口營地，有女山友受傷無法行動，請求救援，局立即派出三和分隊、阿里山分隊人員前往救援，並從南投縣杉林溪紮營，今早9點多抵達山友受傷待援營地，評估處理傷口。
據了解，嘉義縣消防隊員今早9點13分到達，評估受傷羅姓女山友右腳嚴重踝扭傷，無法行走，原有申請空警直升機吊掛送醫，但，因天候不佳無法吊掛，目前含受傷女山友等21人，已逐步下山中，預計必須花10個小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言