台南漁光島溺水意外頻傳 學者不忍了認為政府該這麼做
台南漁光島近年經常發生泳客溺水意外，今年夏天剛開始，已發生3起，15日的意外還有一名男大生尚未尋獲，國立成功大學近海水文中心教授董東璟表示，國外常見在沙灘上設置科技救難資訊站，顯示海象即時資訊，也可以做防溺宣導，政府可以考慮比照，以減少意外發生。
董東璟表示，漁光島海灘位於安平新舊港之間，海灘長約1200公尺、寬約100公尺，是一個月牙灣海灘型態，為台灣港務股份於民國92年以人工岬灣工法配合人工養灘所逐漸養成，由於距離台南市區近，逐漸形成台南市主要的熱門海域，每到夏天與假日，遊客眾多，塞車嚴重。
夏日高溫，民眾至海邊戲水消暑難以禁止，加上近年行政院大力推動向海致敬政策，鼓勵民眾親海、進海，預期海域遊憩意外事件會持續頻繁發生。除進行防溺宣導、救難整備外，科技防災和海洋教育亦是重要的手段。
他表示，溺水原因很多，海象是其中主要的因素，波浪、暗流、潮汐等海洋現象變化快速，大浪可將人沖倒，離岸裂流會將人帶往外海，海溫過低則可能會使人抽筋而發生意外，即時資訊可以讓現場民眾掌握當下的海洋狀況，瞭解危險程度，量力而為。
目前中央氣象局網站可查詢到即時海況、海洋委員會和國家海洋研究院也設有GoOcean海域遊憩資訊和一站式平台，但在海裡游泳戲水衝浪的民眾不易透過手機查詢網頁。
國外常見在沙灘上設置有科技救難資訊站，搭配位於外海的海氣象觀測站，救難資訊站除提供救難人員使用外，更重要的功能是展示即時海況訊息，透過旗號或LED字幕讓民眾在海上就可以清楚看到，LED看板亦可做為防溺宣導之用。
該資訊站如果空間足夠，還可以規畫為防溺教育教室，作為海濱遊憩民眾之海洋安全教育站點，提供危險徵兆、防溺技巧等宣導短片供民眾觀看學習。根據研究，溺水之發生約僅數十秒，消防救災人員有限，也無法隨時監看海域每處，科技輔助加上民眾具有風險判識和基本自救能力，絕對是降低傷亡的方法之一。
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