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台64線觀音山隧道 休旅車爆胎撞壁打橫
台64線東西向快速道路往八里方向觀音山隧道內，今天上午8點半左右發生休旅車撞壁打橫在車道上的事故，警方獲報趕抵，原來是因為左後輪爆胎，導致車輛失控。
55歲林姓駕駛並未飲酒，車禍撞擊造成他腳部擦挫傷，由救護車送往淡水馬偕醫院包紮。公路總局工務段獲報派員協助警方處理，上午約9點15分將事故休旅車拖吊離開，稍後即恢復順暢通行。
警方呼籲駕駛人上路之前檢查輪胎，尤其夏季連日高溫，老舊輪胎應格外留意，以免發生交通事故。
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