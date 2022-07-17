台64線觀音山隧道 休旅車爆胎撞壁打橫

台64線東西向快速道路往八里方向觀音山隧道內，今天上午8點半左右發生休旅車撞壁打橫在車道上的事故，警方獲報趕抵，原來是因為左後輪爆胎，導致車輛失控。

55歲林姓駕駛並未飲酒，車禍撞擊造成他腳部擦挫傷，由救護車送往淡水馬偕醫院包紮。公路總局工務段獲報派員協助警方處理，上午約9點15分將事故休旅車拖吊離開，稍後即恢復順暢通行。