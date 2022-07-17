快訊

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

台中腦麻女大熱天賣十元沙琪瑪…高中師幫推廣 網友心疼：下架支持！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台64線觀音山隧道 休旅車爆胎撞壁打橫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台64線東西向快速道路往八里方向觀音山隧道內，今天上午8點半左右發生休旅車撞壁打橫在車道上的事故，警方獲報趕抵，原來是因為左後輪爆胎，導致車輛失控。

55歲林姓駕駛並未飲酒，車禍撞擊造成他腳部擦挫傷，由救護車送往淡水馬偕醫院包紮。公路總局工務段獲報派員協助警方處理，上午約9點15分將事故休旅車拖吊離開，稍後即恢復順暢通行。

警方呼籲駕駛人上路之前檢查輪胎，尤其夏季連日高溫，老舊輪胎應格外留意，以免發生交通事故。

休旅車爆胎失控自撞觀音山隧道壁，占用內線車道。記者林昭彰／翻攝
休旅車爆胎失控自撞觀音山隧道壁，占用內線車道。記者林昭彰／翻攝
休旅車爆胎失控自撞觀音山隧道壁，占用內線車道。記者林昭彰／翻攝
休旅車爆胎失控自撞觀音山隧道壁，占用內線車道。記者林昭彰／翻攝
休旅車爆胎失控自撞觀音山隧道壁，占用內線車道。記者林昭彰／翻攝
休旅車爆胎失控自撞觀音山隧道壁，占用內線車道。記者林昭彰／翻攝
休旅車爆胎失控自撞觀音山隧道壁，占用內線車道。記者林昭彰／翻攝
休旅車爆胎失控自撞觀音山隧道壁，占用內線車道。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

新北萬里七旬婦過馬路未走行人穿越道 休旅車撞飛亡

休旅車等紅燈突熄火 再發動車頭燒毀了

恐怖！鋪路車突爆胎鋼圈碎「子彈式」擊出 工人慘遭射頸當場死亡

影／休旅車和跑車狹路相逢 下一幕就直接騎上去了!

相關新聞

台中腦麻女大熱天賣十元沙琪瑪 網友心疼：下架支持！

於台中任教、曾獲師鐸獎的高中教師蔡淇華，日前於臉書發文表示，有位患有腦麻的女子在台中南屯、文心路口賣沙琪瑪，當時天快黑了...

台64線觀音山隧道 休旅車爆胎撞壁打橫

台64線東西向快速道路往八里方向觀音山隧道內，今天上午8點半左右發生休旅車撞壁打橫在車道上的事故，警方獲報趕抵，原來是因...

「高薪免經驗輕鬆」 詐團騙年輕人出國非法工作還囚虐

暑假是年輕學子打工旺季，不過詐騙集團也看準學子涉世未深，在網路的平台，以「高薪、免經驗、輕鬆」等關鍵字，吸收學子從事不法...

中山高八堵交流道自撞分隔島 整車倒栽蔥婦受困駕駛座

吳姓婦人今日清晨5點多駕車沿中山高北上，行經八堵交流道附近彎道路段時，疑精神不濟撞上中央分隔島護欄，車身翻覆在車道「倒栽...

影／恆春又見遊艇無動力漂流 拖帶返港虛驚一場

屏東恆春籍遊艇「遨遊四海」號，16日搭載2名船員、46名遊客共48人出海，在後壁湖漁港外約0.5海浬處失去動力海上漂流。...

女騎「哇沙米」機車犯案太顯眼 安南警4小時查緝到案

25歲阮姓外籍女子涉嫌騎著「哇沙米」（棕綠）色機車，在安和路超商前偷取他人置於機車腳踏墊上購物袋 ，袋中有價值約300元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。