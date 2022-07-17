「高薪免經驗輕鬆」 詐團騙年輕人出國非法工作還囚虐

暑假是年輕學子打工旺季，不過詐騙集團也看準學子涉世未深，在網路的平台，以「高薪、免經驗、輕鬆」等關鍵字，吸收學子從事不法，根據台中市刑大統計，今年1月至6月間，已有32件假求職詐騙案件，財損有32萬餘元，提醒學子多加留意。

台中市刑大經濟組表示，目前是暑假期間，歹徒會以各種手法誘騙社會經驗不足學生提供打工機會，標榜「輕鬆賺錢免經驗」、「不要求語言能力」、「學歷不拘」、「工作時間自由」等話術吸引年輕人出國。

市刑大說，歹徒會先在國內透過社群媒體以高薪、準時上下班、不需英語能力、預支機票等不實優渥待遇，或投資考察等名義，部份受害人在出發前就簽下工作契約及本票，抵達東南亞國家後遭不法集團扣押護照、限制行動，甚至被毆打、虐待，被迫從事非法工作，使受害國人觸犯當地法令，即使向當地警方報案也不易成案。

市刑大指出，近日也曾查獲歹徒在社群軟體發布求職貼文，以「博弈出金收本子、無事尾」、「誠心收車每本5至10萬」，吸引民眾提供存摺帳戶、提款卡及密碼，一旦詐騙集團取得求職者提供金融帳戶，立刻以解除分期付款、猜猜我是誰、假投資等詐騙手法，將其他被害人金錢匯入帳戶，警方查獲時，除車手外，人頭帳戶也會以詐欺罪名移送。