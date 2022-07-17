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中山高八堵交流道自撞分隔島 整車倒栽蔥婦受困駕駛座

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓婦人今日清晨5點多駕車沿中山高北上，行經八堵交流道附近彎道路段時，疑精神不濟撞上中央分隔島護欄，車身翻覆在車道「倒栽蔥」。後車發現後停車，閃爍警示燈，提醒來車注意。消防人員到場後，將受困駕駛座的吳婦救出送醫脫險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心清晨5點多接獲報案，中山高北上2.6公里路段有廂型車180度翻覆，駕駛人受困車內。消防人員到場時，看到年近70歲的吳姓婦人，因為方向盤壓迫身體，仍在駕駛座無法脫身。

消防人員打破車窗，進入車內協助吳婦調整身體姿勢，慢慢將她移出車外。吳婦因為撞擊造成全身多處擦、挫傷，消防隊員利用長背板、頸圈固定後，送往基隆長庚醫院救治。

據了解，吳婦是自撞中央分隔島護欄，並未與他車發生事故。開車跟在吳婦後方的駕駛人，看到前車翻覆，停車並閃爍雙黃燈，警示來車注意。國道警方隨後到場處理，調查事故原因，並排除事故輛復常行車。

吳姓婦人今晨駕車沿中山高北上，在八堵交流道路段撞上中央分隔島護欄後翻覆，消防人員獲報到場將她救出送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓婦人今晨駕車沿中山高北上，在八堵交流道路段撞上中央分隔島護欄後翻覆，消防人員獲報到場將她救出送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓婦人今晨駕車沿中山高北上，在八堵交流道路段撞上中央分隔島護欄後翻覆，消防人員獲報到場將她救出送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓婦人今晨駕車沿中山高北上，在八堵交流道路段撞上中央分隔島護欄後翻覆，消防人員獲報到場將她救出送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓婦人今晨駕車沿中山高北上，在八堵交流道路段撞上中央分隔島護欄後翻覆，消防人員獲報到場將她救出送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓婦人今晨駕車沿中山高北上，在八堵交流道路段撞上中央分隔島護欄後翻覆，消防人員獲報到場將她救出送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝

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