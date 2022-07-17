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影／恆春又見遊艇無動力漂流 拖帶返港虛驚一場

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東恆春籍遊艇「遨遊四海」號，16日搭載2名船員、46名遊客共48人出海，在後壁湖漁港外約0.5海浬處失去動力海上漂流。因船上乘員多，恆春海巡隊獲報立即出動PP-3550巡防艇前往救援，下午4點多順利將遊艇拖帶返港，人船均安，虛驚一場。

疫情趨緩，全台各景點遊客擠爆。近來不少遊客到恆春選擇搭遊艇出海，但從5月迄今每個月都發生一起遊艇失去動力海上漂流事故。

恆春海巡隊表示，「遨遊四海」號是於16日下午申報出港，原欲前往南灣海域進行水域遊憩活動，昨天下午3點42分航行至後壁湖漁港外0.5浬處引擎故障，雙俥螺旋槳都失效，無法立即排除，船長立即撥打118報案專線請海巡署救援。

恆春海巡隊獲報派遣PP-3550巡防艇馳援，昨天下午4點趕抵現場，艇長評估現場陣風達8級、浪高2公尺，且西南湧強勁，再不處置恐有擱淺風險，且遊艇距岸約200公尺，艇上遊客多，接駁不易，決定拖帶返港。經附近水上摩托車協助帶纜， 昨天下午4點33分順利將遊艇拖帶進後壁湖漁港，人船均安。

恆春籍遊艇「遨遊四海」號在後壁湖漁港外約0.5海浬處失去動力海上漂流，恆春海巡隊獲報前往救援。圖／恆春海巡隊提供
恆春籍遊艇「遨遊四海」號在後壁湖漁港外約0.5海浬處失去動力海上漂流，恆春海巡隊獲報前往救援。圖／恆春海巡隊提供

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