影／恆春又見遊艇無動力漂流 拖帶返港虛驚一場

屏東恆春籍遊艇「遨遊四海」號，16日搭載2名船員、46名遊客共48人出海，在後壁湖漁港外約0.5海浬處失去動力海上漂流。因船上乘員多，恆春海巡隊獲報立即出動PP-3550巡防艇前往救援，下午4點多順利將遊艇拖帶返港，人船均安，虛驚一場。

疫情趨緩，全台各景點遊客擠爆。近來不少遊客到恆春選擇搭遊艇出海，但從5月迄今每個月都發生一起遊艇失去動力海上漂流事故。

恆春海巡隊表示，「遨遊四海」號是於16日下午申報出港，原欲前往南灣海域進行水域遊憩活動，昨天下午3點42分航行至後壁湖漁港外0.5浬處引擎故障，雙俥螺旋槳都失效，無法立即排除，船長立即撥打118報案專線請海巡署救援。