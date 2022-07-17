女騎「哇沙米」機車犯案太顯眼 安南警4小時查緝到案

25歲阮姓外籍女子涉嫌騎著「哇沙米」（棕綠）色機車，在安和路超商前偷取他人置於機車腳踏墊上購物袋 ，袋中有價值約300元物品，警方接獲報案後，以車追人，4小時查獲阮女到案。警詢後依竊盜罪嫌法辦。

台南市警三分局和順派出所，7月14日11點多接獲民眾報案，外籍布姓男子（音譯）稱，他當天在前往安和路超商前，已先至另一間超商購物，並將購物袋放置在機車腳踏墊上，他從安和路超商出來時，發現購物袋遭竊，裡面皆是剛買的食物(價值約300元)，急忙請警方協助。

警員蕭以翎經勘查現場、調閱監視器，發現犯嫌駕駛機車為明顯的「哇沙米」色。相當容易辨識，根據行進方向，查獲阮女到案。阮女自己也發現顏色太好認，雖然機車停在騎樓地，但也用車罩將全車包覆起來，讓員警無法及時發現。