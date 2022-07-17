2千萬台東消防局急救設備「全包了」他兌現承諾非詐騙

台東三山農場董事長黃榮海，日前發現救護車陽春、急救設備不足，主動聯繫台東縣消防局要捐急救設備，還承諾2千萬元高救器材「我包了」，讓消防局一度懷疑「太誇大」是詐騙集團？沒想到他不僅如實採購捐贈，還要求「都要最好的」，快速提升台東救護資源。

台東幅員遼闊，偏鄉、部落住民生病、意外送醫路程逾半小時，縣消防局為爭取急救時效，10年前開始成立「高級救護隊」，在傷患未到醫院前搶救生命，但成立高救隊除救護員教育養成，救護車需配置各式緊急醫療器材，有待縣府編預算採購。

台東縣消防局長管建興表示，黃董年初主動聯繫消防局表達捐贈意願，當時局內列出數千萬元急救器材清單，黃董隨即表示「這我包了亅，他當時直覺「這不太可能吧？」因為從來沒有人一次捐這麼多，懷疑這個人太誇大「先觀察看看」。

管建興說，沒想到黃董之後直接找到辦公室確認各分隊需求，並得知多支高救隊將成立，立即表示高救隊約2千萬急救設備他先處理，後續可再補充，隨即就聯絡廠商採購、陸續交貨。

黃榮海表示，過去也曾捐北市消防局，但北部醫療資源充足、救護車運送距離短，不需這麼多高救設備，多年前移居台東發現消防車「都空空的」，還專門去鹿野消防分隊查看，發現救護車陽春、立即詢問需求，經消防局統計確認後，他開始連繫醫療器材公司及「臺疆樂善壇」籌備捐贈。

他說，臺疆樂善壇社友們長期捐款行善，看他帶回台東消防局急救設備細項立即逐一認捐，不足的部分就由他自行處理，共採購生理監測器、骨針、影像喉頭鏡組、自動心肺復甦機等約2千萬元救護器材。