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男大生漁光島戲水失蹤今尋獲 當地人：離岸流是無形殺手

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南安平漁光島本月15日傍晚傳出，醒吾科大21歲王姓男大生與友人下海戲水，王不慎被海浪沖走，今天清晨7點16分，安平漁港紅燈塔外水有發現一具遺體，特徵與漁光島溺水失蹤者相符，經聯繫家屬前往安平漁港安檢所確認確認。當地民眾說，漁光島月牙灣有離岸流，相當危險。

今天清晨7點16分民眾在安平漁港紅燈塔外，發現點為圖紅點往上處離岸約100公尺有發現一具遺體，其特徵與15日漁光島溺水者相符，已聯繫家屬前往安平漁港安檢所確認，家屬傷心認屍，確認死者是王姓男大生。

台南救災救護指揮中心，15日傍晚6時31分接獲民眾報案，漁光島有人溺水，案發時同行友人發現後，5、6名友人下海拉人不及，王仍被海浪沖走，隨即消失蹤影。

6月21日夏至日，來自高雄市6名高中畢業生到台南市安平區漁光島戲水解熱，其中18歲張姓男子被大浪捲走後不幸溺斃。

高姓市民說，漁光島月牙灣因景色優美，吸引許多外來遊客來這裡戲水消暑，但當地因為地形關係，暗藏有離岸流，此處離岸流隱藏殺機，最好水到膝蓋就不要再往前走，因為水到腹部以上，海水拉力很強時，人無法和海水抵抗，就會被海水帶走。

據了解，離岸流是到海邊戲水時最大的安全威脅之一，離岸流是從海岸帶到海中的一種海流，所以到海邊戲水時應先觀察地形與海面狀況，如發現兩邊都是海浪，中間出現相對平靜無浪的區域，應該避免在該處戲水，盡量遠離。

漁光島月牙灣海域，2020年經台灣港務公司和台南市府開會後，管轄權回歸港務公司，救災救溺由高雄港務警察總隊安平港中隊負責驅離。台南市消防局協助救災救溺，假日並派車巡邏，這個海域雖禁止戲水，仍有許多遊客不顧禁令，貿然下海戲水。

台南市安平區漁光島月牙灣，儘管景色優美，但當地民眾說，月牙灣有離岸流，相當危險。圖／本報資料照片
台南市安平區漁光島月牙灣，儘管景色優美，但當地民眾說，月牙灣有離岸流，相當危險。圖／本報資料照片
王姓男大生遺體，今天清晨7點多被人在發現在安平漁港紅燈塔外水域，距離岸邊約100公尺。記者黃宣翰／翻攝
王姓男大生遺體，今天清晨7點多被人在發現在安平漁港紅燈塔外水域，距離岸邊約100公尺。記者黃宣翰／翻攝

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