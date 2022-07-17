男大生漁光島戲水失蹤今尋獲 當地人：離岸流是無形殺手

台南安平漁光島本月15日傍晚傳出，醒吾科大21歲王姓男大生與友人下海戲水，王不慎被海浪沖走，今天清晨7點16分，安平漁港紅燈塔外水有發現一具遺體，特徵與漁光島溺水失蹤者相符，經聯繫家屬前往安平漁港安檢所確認確認。當地民眾說，漁光島月牙灣有離岸流，相當危險。

今天清晨7點16分民眾在安平漁港紅燈塔外，發現點為圖紅點往上處離岸約100公尺有發現一具遺體，其特徵與15日漁光島溺水者相符，已聯繫家屬前往安平漁港安檢所確認，家屬傷心認屍，確認死者是王姓男大生。

台南救災救護指揮中心，15日傍晚6時31分接獲民眾報案，漁光島有人溺水，案發時同行友人發現後，5、6名友人下海拉人不及，王仍被海浪沖走，隨即消失蹤影。

6月21日夏至日，來自高雄市6名高中畢業生到台南市安平區漁光島戲水解熱，其中18歲張姓男子被大浪捲走後不幸溺斃。

高姓市民說，漁光島月牙灣因景色優美，吸引許多外來遊客來這裡戲水消暑，但當地因為地形關係，暗藏有離岸流，此處離岸流隱藏殺機，最好水到膝蓋就不要再往前走，因為水到腹部以上，海水拉力很強時，人無法和海水抵抗，就會被海水帶走。

據了解，離岸流是到海邊戲水時最大的安全威脅之一，離岸流是從海岸帶到海中的一種海流，所以到海邊戲水時應先觀察地形與海面狀況，如發現兩邊都是海浪，中間出現相對平靜無浪的區域，應該避免在該處戲水，盡量遠離。