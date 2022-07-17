影／酒客台中夜店失態被「請出」 見警咆哮遭噴辣椒水

台中市南屯區大觀路夜店Super House在今天凌晨發生酒客滋擾案件，四分局出動快打部隊到場，經查是潘姓酒客在夜店內喝醉後咆哮，業者因不想惹麻煩，將酒客請到店外，未料潘見警方到場，仍持續脫序行為，遭警方噴辣椒水後帶回管束，同行林姓女友人也跌到受傷。

第四警分局表示，今天凌晨3時許，同仁在南屯區大觀路的夜店外守望，據報夜店內有滋擾案件，發現是潘姓男子（31歲）喝醉後失態，在店內指控遭人推擠而不滿，大聲咆哮，業者將潘請出店外，同行林姓女子（25歲）也陪同到店外。

四分局指出，因潘男面對警方制止不聽，持續有脫序行為，遭警方噴辣椒水後，帶回派出所管束，林女在過程中不慎跌倒，臉部有擦挫傷，但未提傷害告訴。

四分局說，全案獲報後立即啓動快打迅速到場壓制現場，彰顯警方強力打擊街頭暴力決心，呼籲民眾遇有衝突和暴力事件，勿與對方正面衝突，應盡快撥打110報案求助。

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