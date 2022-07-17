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影／高雄5歲女童全身抽搐 父奔警所求救警開道送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

警察先生，麻煩救救我的孩子！」家住鳳山的陳姓男子因5歲女兒身體抽搐無意識，開車行經鳳山警分局五甲派出所前，仿佛看到一盞明燈，下車衝進派出所求救，警方當機立斷，開警車開道，10多分鐘後，順利將女童護送到院治療。

警方指出，40歲的陳姓男子15日傍晚因5歲女兒身體不適，自行開車將女兒送醫途中，因女兒身體不斷抽搐，逐漸失去意識，陳男見五甲派出所就在眼前，隨即將車子停在派出所前，衝進派出所求救，「警察先生，麻煩救救我的孩子！」

警方安撫陳男「不要緊張」，值班員警郭明輝立即向所長馬百駿回報狀況，所長研判屬危急狀況，當機立斷指派巡佐韓季熹及警員邱志賢，駕駛巡邏車為陳男開道，一路護送至長庚醫院，將近30分鐘的路程，僅花了10多分鐘即到達，順利將女童送醫救治。

警方當下安撫陳男「已到醫院，剩下就讓專業醫護人員協助」，所幸女童送醫治療後，已無大礙，陳男頻向警方致謝，感謝警方救了女兒一命。

警方駕巡邏車為陳男開道，一路護送女童到醫院治療。記者石秀華／翻攝
警方駕巡邏車為陳男開道，一路護送女童到醫院治療。記者石秀華／翻攝
陳男衝進五甲派出所，急喊「警察先生，麻煩救救我的孩子」。記者石秀華／翻攝
陳男衝進五甲派出所，急喊「警察先生，麻煩救救我的孩子」。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子因5歲女兒身體抽搐無意識，駕車至五甲派出所，下車衝進派出所求救。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子因5歲女兒身體抽搐無意識，駕車至五甲派出所，下車衝進派出所求救。記者石秀華／翻攝

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