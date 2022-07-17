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台南上半年測速照相王 安南區公學路六段逾8千件最多

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市交通大隊今天統計，今年上半年固定測速照相桿取締違規超速，共10萬5千943件，以安南區公學路六段418號前的8009件最多。取締闖紅燈共4萬1千990件，第一名是仁德區文德路與中山路口的4280件。

為防制發生交通事故，今年1至6月，台南市超速固定桿舉發件數前3名路口分別為:(1)安南區公學路六段418號前8009件(2)快速公路86線西向3.9K處5516件(3)新市區台1線317.7K處5084件。

今年1至6月，台南市闖紅燈固定桿舉發件數前3名路口分別為：(1)仁德區文德路與中山路口4280件(2)東區中華東路與東門路口934件(3)永康區中華路與中山南路口791件。

交通部168道安平台資訊網資料顯示，安南區公學路段裝設固定桿，交通事故總件數呈現下降趨勢。警方說，經比對裝機前後6個月，數據呈現下降趨勢，裝設後較裝設前，從9件減少為7件，事故量減少22%，目前已收初步成效。

交通大隊說，闖紅燈固定桿排行榜的第一名，為仁德區的文德路與中山路口，因位於中山高仁德交流道下方，是進入平面道路很重要的動線，位置靠近仁德區與東區的交界，更係處於交通要道。經比對裝機前後6個月，數據呈現下降趨勢，裝設後較裝設前，從13件降為5件，事故量減少61%。

警方呼籲民眾行經路口，務必配合號誌行駛，以策安全。除了固定桿之外，未來仍然持續滾動性檢討，配合機動勤務執行，另外提醒民眾上下班提早出門，切勿為了趕時間而超速，行經路口也要留意號誌，減速慢行，避免危害用路人的安全。

台南市今年1到6月，闖紅燈固定桿排行榜的第一名，為仁德區的文德路與中山路口。記者黃宣翰／翻攝
台南市今年1到6月，闖紅燈固定桿排行榜的第一名，為仁德區的文德路與中山路口。記者黃宣翰／翻攝
台南市今年上半年固定測速照相桿取締超速第一名，以安南區公學路六段418號前的8009件最多。記者黃宣翰／翻攝
台南市今年上半年固定測速照相桿取締超速第一名，以安南區公學路六段418號前的8009件最多。記者黃宣翰／翻攝

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