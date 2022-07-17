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熱爆了！體感溫度平均36度以上 苗消新制服POLO衫上路
苗栗地區近來高溫警報連發，縣府消防局長匡夢麟有感一次目睹消防人員大熱天出勤，大汗全身溼透，宣布即日起指定勤務，新制服藍色POLO衫上路，增加舒適感並減少熱傷害。
POLO衫新制服，布料材質相較紅色工作服透氣、通風，許多第一線消防人員表示，近來太陽很大，曬起來皮膚都會刺痛，新制服更友善工作環境；另有民眾認為消防人員無論天候都要出勤，工作確實辛苦，POLO衫貼心，看起來也很帥。
消防局指出，氣象局發布的數據，苗栗地區近來體感溫度平均攝氏36度以上，甚至40度，即日起執行救護、水源檢查等指定勤務，可以穿著POLO衫，至於值班、消防安全檢查及宣導，還是要穿紅色的工作服。
匡夢麟說，他至消防分隊座談，基層迭有反映，還有一次他還目睹出勤救護人員返回分隊大汗淋漓，全身上下溼透，好像掉入水裡，雖目前沒有發生消防人員執勤中暑的狀況，但天氣有越來越熱趨勢，POLO衫新制服「超前部署」。
消防局評估部分不用與民眾第一線接觸的水源檢查等勤務，此外，救護穿背心並隨救護車到場，消防人員辨識度高，都可以穿POLO衫，消防局前年、去年都有配發，背後並有「苗栗消防」字樣，不需要額外採購，新制服即日上路，服裝不同、專業相同。
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