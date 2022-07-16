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高雄轎車閃左轉騎士誤踩油門 衝撞烤肉攤販釀1死1傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市曾姓男子昨晚騎機車行經蓮潭路欲左轉巷弄，直行的轎車黃姓駕駛閃避不及，擦撞曾男機車後，又誤踩油門，導致車暴衝撞至廟前鐵柵欄，再撞及烤肉攤販，造成陳姓老闆和黃姓員工受傷，陳男送醫後不治，車禍肇責由警方釐清中。

警方指出，這件死亡車禍發生在昨天晚上7時24分許，當時曾姓男子（21歲）騎乘機車行經左營區蓮潭路，欲左轉蓮潭路151巷，直行駕駛轎車的黃姓男子（37歲）閃避不及，先擦撞曾男機車後，又不慎誤踩油門，車子往前衝撞廟方前的門口鐵柵欄，車子和柵欄又撞及廟前方空地的烤肉攤販。

意外當場造成正在烤肉的攤販黃姓男員工（58歲）手部受傷，陳姓老闆（46歲）胸部和頭部重創，2人被緊急送醫搶救，其中陳男因傷重宣告不治。

警方獲報到場處理，對曾男和駕車的黃男進行酒測，2人均未喝酒；死亡的陳男今天經檢警相驗，死因為創傷性休克及頭顱破裂；黃男被警方依過失致死罪嫌函送地檢署偵辦，曾姓騎士則被列關係人，詳細車禍肇責由警方調查中。

黃姓轎車駕駛為閃避左轉騎士，誤踩油門，車暴衝至蓮潭路廟前廣場的烤肉攤販，造成1死1傷，黃男坐車車頭凹陷毀損。記者石秀華／翻攝
黃姓轎車駕駛為閃避左轉騎士，誤踩油門，車暴衝至蓮潭路廟前廣場的烤肉攤販，造成1死1傷，黃男坐車車頭凹陷毀損。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的黃姓男子為閃避曾男左彎的機車，不慎誤踩油門，車子往前衝破廟方前的門口鐵柵欄，再撞及廟前方的烤肉攤販，釀1死1傷。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的黃姓男子為閃避曾男左彎的機車，不慎誤踩油門，車子往前衝破廟方前的門口鐵柵欄，再撞及廟前方的烤肉攤販，釀1死1傷。記者石秀華／翻攝

高雄曾姓機車騎士欲左轉蓮潭路，直行的黃姓轎車駕駛閃避後，誤踩油門，導致車暴衝撞廟前鐵柵欄及烤肉攤販，造成陳姓老闆傷重不治。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓機車騎士欲左轉蓮潭路，直行的黃姓轎車駕駛閃避後，誤踩油門，導致車暴衝撞廟前鐵柵欄及烤肉攤販，造成陳姓老闆傷重不治。記者石秀華／翻攝

駕駛轎車的黃姓男子為閃避左彎機車，誤踩油門，車子往前衝破廟方前的門口鐵柵欄，再撞及烤肉攤販，造成攤販老闆死亡。記者石秀華／翻攝
駕駛轎車的黃姓男子為閃避左彎機車，誤踩油門，車子往前衝破廟方前的門口鐵柵欄，再撞及烤肉攤販，造成攤販老闆死亡。記者石秀華／翻攝

車禍

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