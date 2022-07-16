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登南橫三星塔關山滑倒骨折 消防派員協力救出
高雄市府消防局今天中午接獲報案稱，有一名山友攀登南橫三星塔關山不慎滑倒導致右腳踝骨折；消防獲報後，派出搜救隊伍會同玉山國家公園管理處人員前往，歷經3個多小時跋涉，與傷者接觸，並順利將人救下山送醫治療。
這起事故發生於今天中午12時42分，陳姓女山友攀登南橫三星塔關山約1.3公里處滑倒右腳踝骨折。獲報後消防派遣8人搜救隊伍及1名玉山國家公園管理處人員前往救援。
歷經3個多小時跋涉，搜救隊員於下午3時57分接觸患者，所幸陳女意識清楚，經骨折部位固定包紮後，將人順利送下山，交由桃源分隊救護車送往醫院治療，所幸無生命危險。
消防局呼籲，山友需衡量自身身體狀況，並攜帶必要裝備器材，如GPS、衛星電話及簡易急救箱等，並聘請合格嚮導與投保登山保險，才能有效降低山域意外事故發生。
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