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銀手環變形阿嬤手腕腫脹難耐 求助消防員脫困
嘉義市有名阿嬤在女兒陪伴下上午到嘉義市消防局二分隊求助，原來阿嬤右手腕被變形手環卡住腫脹，消防員利用平口剪，以最安全的方式、在簡短的時間協助脫困，阿嬤稍轉動一下手腕，表示不用就醫，感謝消防員幫忙，將剪斷的銀手環帶回處理。
二分隊表示，上午9時許，有名女子帶年約66歲母親匆忙進入值班室表示，年母親右手銀手環卡住疼痛難耐，求助幫忙摘除。
據女子表示，母親騎車跌倒後被車壓住，導致右手手環變形，卡住手腕無法脫下。
消防員觀察手環卡住狀況，右手手腕有些紅腫情形，經評估後使用平口剪將手環剪斷順利脫除，瞬間讓阿嬤手腕解除手環束縛，十分感謝消防員幫忙，阿嬤稍微活動一下手腕功能正常也不再感到劇痛，認為不用就醫後和女兒拿著剪斷的銀手環回家。
市府消防局提醒民眾，配戴戒指類首飾應慎選，手環或戒指卡住無法脫除，卡住時間若延長太久，除了腫痛加劇外，甚至會造成血液循環不良，嚴重時可能損傷手指功能，呼籲民眾一旦遇到類似此情狀，建議應使用正確方式小心移除，或是尋求當地消防隊協助。
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