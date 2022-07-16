高雄工人為動線問題起口角遭刺死 凶嫌晚間落網

高雄鼓山建案工地黃姓工人今天和另家包商藍姓工頭因清潔動線問題起口角，遭藍男下屬陳姓工人持刀刺胸致死。警方晚間在鳳山區網咖逮捕陳男，全案依殺人罪送雄檢偵辦。

高雄鼓山區明誠四路一處建案工地23樓中午1時許發生兇殺案，員警到場時發現48歲黃姓傷者已由工地人員自行送醫，但經急救仍於下午宣告不治。

高雄市政府警察局鼓山分局晚間接受媒體聯訪指出，經和刑警大隊組成專案小組，追查28歲涉案陳男逃逸路線，發現他在犯後騎乘共享機車到鹽埕區歸還，再換裝轉搭計程車離去。經專案小組持續追查，晚間6時許在鳳山區一間網咖查緝到案，現場起獲一把作案用折疊刀。

警方調查，涉案陳男和黃男雖分屬建商底下不同包商，但兩人素有嫌隙。黃男中午因工作場域清潔動線問題和藍姓工頭起口角，結果藍男下屬陳男氣不過，直接持摺疊刀朝黃男刺2刀後逃逸，陳男落網後坦承犯行，全案訊後依殺人罪移送高雄地檢署偵辦。