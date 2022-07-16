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新北雙溪灣潭古道單車騎士墜12米深山谷 緊急救援送醫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

一名自行車騎士，今天騎自行車在新北市雙溪區灣潭古道入口處附近，不慎連人帶車跌落山谷骨折受傷，深度約12公尺左右，消防人員下到山谷救援，下午近5時抬救上救護車送醫救治，意識清楚。

新北市消防局第六大隊指出，自行車友一行4人，今天從田螺山露營區騎自行車要進入灣潭古道，其中一名男性騎士在上午近11時，騎自行車跌落山谷，深度約12公尺左右，人意識清醒，墜落地點在雙溪區福德廟灣潭古道入口處。

消防人員接獲同行友人報案趕至現場救援，下到山谷救援，發現患者肩膀骨折，腰及腿部疼痛，下午近5時將男子搬運至救護車，送往基隆長庚醫院救治，意識清楚。消防局共出動六大隊部、瑞芳中隊、雙溪、貢寮、秀峰，共11車23人前往救援。

新北雙溪灣潭古道單車騎士墜12米深山谷，緊急救援送醫。記者游明煌／翻攝
新北雙溪灣潭古道單車騎士墜12米深山谷，緊急救援送醫。記者游明煌／翻攝
新北雙溪灣潭古道單車騎士墜12米深山谷，緊急救援送醫。記者游明煌／翻攝
新北雙溪灣潭古道單車騎士墜12米深山谷，緊急救援送醫。記者游明煌／翻攝
新北雙溪灣潭古道單車騎士墜12米深山谷，緊急救援送醫。記者游明煌／翻攝
新北雙溪灣潭古道單車騎士墜12米深山谷，緊急救援送醫。記者游明煌／翻攝

自行車 雙溪區

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