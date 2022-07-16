女騎士遭陌生男當街攔下飆罵揮榔頭 花警鎖定對象偵辦

花蓮一名王姓女子在市區騎機車，突遭陌生男子攔下，連飆髒話痛罵女子轉彎不慎「嚇到他」，還拿出榔頭作勢攻擊。花蓮警分局獲報，已鎖定特定對象，朝恐嚇、妨害自由、公然侮辱等罪嫌方向偵辦。

警方表示，王姓女子14日晚間6時許，在中正路騎機車靠近博愛路口時，突遭一名騎黃色電動自行車、穿黑色衣服的陌生男子當街攔下，男子劈頭就是一串三字經等髒話，怒罵該女子從大禹街轉中正路時「嚇到他」。

說著說著，男子還從車子裡拿出一支榔頭作勢攻擊，女子見狀嚇壞，趕緊加速騎車離開，沒想到對方仍一路尾隨，她擔心遭傷害，請求路人協助報案，男子才悻悻然離開。

花蓮警分局表示，獲報後立即啟動鷹眼小組，已鎖定特定對象，全案將依恐嚇、妨害自由及公然侮辱等罪嫌，函送花蓮地檢署偵辦。