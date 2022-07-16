客死異鄉…新竹鳳山溪抓魚戲水 外籍男大生溺斃

暑假戲水再傳學生溺水案，3名就讀新竹縣明新科大理工學院越南籍學生，今天上午相約至鳳山溪消暑戲水、抓魚，朱姓及阮姓大學生下水放置漁網，另名黃姓學生則至超商買東西；未料，過程中朱男遲未上岸，並報警求援後，竹縣消防局出動9車3船擴大搜查，下午14時許尋獲朱男，已無生命跡象。

據了解，越南籍朱姓、阮姓、黃姓3人來台灣就讀明新科大，其中因下水放置漁網，不幸溺水身亡的朱男就讀電機系一年級，阮男為光電系二年級學生，黃男就讀光電系一年級。今天上午9時許，因天氣炎熱，3人利用暑假期間相約鳳山溪畔抓魚戲水。未料，阮姓大學生偕同朱男下水放置漁網，上岸後遲遲未見朱男，情急之下趕緊向師長請求援助，師長獲報後，立即報警協助。

鳳山溪流域廣大，新竹縣消防局獲報後出動9車3船擴大搜查，下午14時6分尋獲朱男，但已無生命跡象，消防人員協力將其打撈上岸，並用長背板協完成送遺體運送。新竹縣消防局提醒，近期天氣炎熱，許多民眾趁暑假戲水消暑，到野外水域一定提高警覺。

新竹縣政府日前公布轄內15處危險水域，包含北埔鄉北埔冷泉、新豐鄉紅樹林附近水域、橫山鄉內灣村雞油樹下水域、內灣村吊橋下、內灣大橋下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、關西鎮東安古橋下、新埔鎮寶石橋至新埔大橋及雲埔橋附近水域、五峰鄉清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉鄉大埔水庫、頭前溪流域（竹東段至竹北段）、竹北市拔子窟附近水域、新月沙灣（含山腳碼頭）、五峰鄉大隘村上坪溪水域。