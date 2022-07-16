炎夏水域安全超前部署 北港消防隊強化水上救生操演

進入暑假，雲林沿海地區的河川和海岸沙灘，可供休閒玩水的地方比過去多，加上天氣炎熱，使戲水的遊客增加，北港消防第3大隊提前部署，邀集警消和義消，在北港新開發的滯洪池展開兩天的救溺集訓，出動各種救生裝備和船艇實地操演，守護夏季水域安全，提升救生量能。

雲林消防第3大隊長陳岳謄指出，沿著麥寮到口湖的雲林海岸線，近年來因海岸沙洲地形巷水動，包括台西、口湖、四湖，多了幾處「夢幻沙灘」，黃昏夕陽吸引大批遊客到沙岸水消暑。

此外，包括沿海鄉鎮新開發的河川親水公園和滯洪池，更是民眾散步休閒去處，尤其暑假到了人潮更多，盛夏防溺救生成為工作重點。

陳岳謄說，今年度海洋委員會透過「結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動安全工作計畫」，補助雲林各項水域裝備器材及訓練經費，包括汽墊艇等新設備，需透過熟練操演，才能在事故發生時發揮救生功能，為充實消防救生量能，第3大隊將展開密集水上生訓練。

北港分隊長陳思淵表示，這次集訓分兩階段進行，第一階段訓練項目包含個人救生裝備檢查；一般救生衣及激流救生衣穿著講解；救生圈、魚雷浮標及拋繩袋操作；拋繩槍結合橫渡架設及攔截繩架設等。

第二階段為IRB船艇操作，針對船外機操作、保養及故障排除說明講解，並實地下水操演S、O、Z字型救援技術，實際模擬溺者救援，精準控制IRB接近溺者，並以O字型操作迅速將溺者救起。

今天下午演練結合北港義消大隊，出動大批人員和救生裝備，在北港滯洪池模擬民眾落水救生，溺者在水中載浮載沈待援，消防員除出動救生艇火速抵達，遇上水流湍急或暗流旋渦，消防員馬上射出拋繩槍，精準把繩拋到溺者身旁並將他拉上岸，整個過程熟練例落，贏得不少遊客掌聲。