南投4死命案 落網凶嫌逃逸斷點藏玄機？警重兵防伏擊

南投草屯康建生技前晚爆發四死行刑式槍擊命案，唯一倖存的康建負責人賴敏男還在醫院救治中，多少會有失憶，雖凶嫌李鴻淵昨落網，但警方從凶嫌逃亡路線，曾現身亞大醫院、中山附醫，擔心賴敏男的安全，在台中榮總重兵部署，不敢鬆懈。

凶嫌前晚蒙面闖入南投草屯康建生技公司農資室、辦公室，槍殺五人，其中賴敏男的弟弟、女兒與二名員工當場死亡，賴敏男頭部中彈，先送草屯佑民醫院搶救，後因傷勢嚴重，轉送台中榮總。

據了解，李姓凶嫌前晚連奪四條命後，騎乘死者劉姓課長的機車逃亡，沿著中潭公路接中投公路到台中霧峰後，把機車棄置在中投公路旁草叢後，由住霧峰的友人接駁載到霧峰區亞洲大學附屬醫院。

歹徒前晚近六時抵達亞大醫院後，再轉搭乘計程車到十公里外的中山醫學大學附設醫院，再搭計程車到文心路、西屯路口後下車，步行到五百公尺外的文心路、甘肅路口，再搭計程車到文心路、中清路附近下車，靠近警方昨天攻堅的北區某養生會館。

警方研判，凶嫌停留的斷點包含兩家大型醫院，一度擔心凶嫌恐伏擊正在救治中的賴敏男，因此重兵部署，層層加強戒護，昨天凶嫌李鴻淵落網後，警方仍絲毫不敢鬆懈。

據了解，台中榮總醫院除了有南投縣警局草屯分局、當地台中市警局第六分局員警、醫院駐警等三層警力部署維安，另有大批刑事警察局人員在院區內便衣部署，緊盯現場進出人員戒護。院方更是高度警戒，對外保密到家，對於傷者救治、病況等細節多所保留，並加強各醫療大樓、各樓層的進出管控。