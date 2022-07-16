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本土+25,251、72死 今僅新北市破4千例

南投血案兇手「交惡同事」也列報復對象 警曝攻堅時「他子彈已裝好」

南投4死命案 落網凶嫌逃逸斷點藏玄機？警重兵防伏擊

聯合報／ 記者趙容萱陳宏睿曾健祐／台中即時報導

南投草屯康建生技前晚爆發四死行刑式槍擊命案，唯一倖存的康建負責人賴敏男還在醫院救治中，多少會有失憶，雖凶嫌李鴻淵昨落網，但警方從凶嫌逃亡路線，曾現身亞大醫院、中山附醫，擔心賴敏男的安全，在台中榮總重兵部署，不敢鬆懈。

凶嫌前晚蒙面闖入南投草屯康建生技公司農資室、辦公室，槍殺五人，其中賴敏男的弟弟、女兒與二名員工當場死亡，賴敏男頭部中彈，先送草屯佑民醫院搶救，後因傷勢嚴重，轉送台中榮總。

據了解，李姓凶嫌前晚連奪四條命後，騎乘死者劉姓課長的機車逃亡，沿著中潭公路接中投公路到台中霧峰後，把機車棄置在中投公路旁草叢後，由住霧峰的友人接駁載到霧峰區亞洲大學附屬醫院。

歹徒前晚近六時抵達亞大醫院後，再轉搭乘計程車到十公里外的中山醫學大學附設醫院，再搭計程車到文心路、西屯路口後下車，步行到五百公尺外的文心路、甘肅路口，再搭計程車到文心路、中清路附近下車，靠近警方昨天攻堅的北區某養生會館。

警方研判，凶嫌停留的斷點包含兩家大型醫院，一度擔心凶嫌恐伏擊正在救治中的賴敏男，因此重兵部署，層層加強戒護，昨天凶嫌李鴻淵落網後，警方仍絲毫不敢鬆懈。

據了解，台中榮總醫院除了有南投縣警局草屯分局、當地台中市警局第六分局員警、醫院駐警等三層警力部署維安，另有大批刑事警察局人員在院區內便衣部署，緊盯現場進出人員戒護。院方更是高度警戒，對外保密到家，對於傷者救治、病況等細節多所保留，並加強各醫療大樓、各樓層的進出管控。

主刀的台中榮總神外醫師黃愉芬說，賴敏男頭部中彈，術後未脫離險境，術後低熱，腦壓穩定，目前昏迷指數5T，疼痛測試，右側身軀對痛有反應，槍傷會影響語言、肢體活動，失憶部份多少會有，等同於嚴重腦震盪、合併腦出血，加上年長，後續恢復程度還要再觀察。

南投草屯康建生技負責人賴敏男頭部中彈，目前在台中榮總救治，警方重兵部署維安。記者趙容萱／攝影
南投草屯康建生技負責人賴敏男頭部中彈，目前在台中榮總救治，警方重兵部署維安。記者趙容萱／攝影
康建生技負責人賴敏男。圖／讀者提供
康建生技負責人賴敏男。圖／讀者提供

台中榮總 賴敏男 計程車

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