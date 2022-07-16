衛生所來電「你確診了」索個資 高雄婦奔警所求助
高雄市陳姓婦人在家中接獲自稱衛生所來電，對方告知她確診，須提供個資及財產清冊，陳婦想起自己未到醫院採檢，親友也無人染疫，因曾參加過警方防詐治安座談，於是掛電話，直奔派出所求助；警方研判是詐騙集團，安撫她勿陷圈套。
左營警分局左營派出所警員王孚泰14日在所內備勤，中午12時15分許，一名65歲的陳姓婦人，神情緊張地走進派出所，警方於是趨前關心。
陳婦告知警方，稍早前在家中接到自稱衛生所人員的電話，對方告知她確診，需要提供個人資料及相關財產清冊核對，陳婦說，當下知道自己確診時非常緊張，後來想起「自己未前往醫院採驗，周遭親友也無人染疫，衛生所如何得知自己確診？」。
陳婦向警方表示，因之前曾參加過派出所舉辦的治安座談會，警方有宣導若接獲到疑似詐騙電話、索取個資等狀況，要立即掛電話，並撥打110或反詐騙「165」專線查證，她才掛斷對方電話，至派出所諮詢。
王警詢問陳婦「有無匯款？」、「是否有提供東西給對方」，陳婦表示未提供任何資料，警方當下安撫陳婦情緒，並對陳婦施以反詐騙案例宣導，讓陳婦上了一課。
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