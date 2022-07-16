快訊

本土+25,251、72死 今僅新北市破4千例

南投血案兇手「交惡同事」也列報復對象 警曝攻堅時「他子彈已裝好」

衛生所來電「你確診了」索個資 高雄婦奔警所求助

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市陳姓婦人在家中接獲自稱衛生所來電，對方告知她確診，須提供個資及財產清冊，陳婦想起自己未到醫院採檢，親友也無人染疫，因曾參加過警方防詐治安座談，於是掛電話，直奔派出所求助；警方研判是詐騙集團，安撫她勿陷圈套。

左營警分局左營派出所警員王孚泰14日在所內備勤，中午12時15分許，一名65歲的陳姓婦人，神情緊張地走進派出所，警方於是趨前關心。

陳婦告知警方，稍早前在家中接到自稱衛生所人員的電話，對方告知她確診，需要提供個人資料及相關財產清冊核對，陳婦說，當下知道自己確診時非常緊張，後來想起「自己未前往醫院採驗，周遭親友也無人染疫，衛生所如何得知自己確診？」。

陳婦向警方表示，因之前曾參加過派出所舉辦的治安座談會，警方有宣導若接獲到疑似詐騙電話、索取個資等狀況，要立即掛電話，並撥打110或反詐騙「165」專線查證，她才掛斷對方電話，至派出所諮詢。

王警詢問陳婦「有無匯款？」、「是否有提供東西給對方」，陳婦表示未提供任何資料，警方當下安撫陳婦情緒，並對陳婦施以反詐騙案例宣導，讓陳婦上了一課。

詐騙集團佯裝衛生所來電「你確診了」索個資，高雄陳姓婦人奔左營警分局左營派出所求助。記者石秀華／翻攝
詐騙集團佯裝衛生所來電「你確診了」索個資，高雄陳姓婦人奔左營警分局左營派出所求助。記者石秀華／翻攝

衛生所 詐騙集團 個資

延伸閱讀

高雄舊市議會採新舊融合策略 拚活化轉型

宣導出新招！高雄路口出現「讓路給小鴨」、「卡慢欸」

疫情下社福寒冬 獅友獻愛挺高雄平安站

研究：感染過Omicron初期亞型變異株 抵抗BA.4和BA.5效果佳

相關新聞

船隻卸貨意外！花蓮港工人遭30噸大理石砸成兩截慘死

花蓮港2日發生工安意外，一艘載運大理石的貨船在14號碼頭卸貨時，疑因鋼索斷裂，重達30多噸的方形大理石掉下，砸中在下方作...

南投4死命案 落網凶嫌逃逸斷點藏玄機？警重兵防伏擊

南投草屯康建生技前晚爆發四死行刑式槍擊命案，唯一倖存的康建負責人賴敏男還在醫院救治中，多少會有失憶，雖凶嫌李鴻淵昨落網，...

基隆港西16碼頭50噸吊車傾倒漏油 消防警戒舖吸油棉

基隆港西16碼頭，今天上午11點多一輛作業中的50噸吊車突然傾倒，整個吊臂翻倒在地面上，車台有漏油情況，駕駛受輕傷沒有送...

餐廳遭祝融後又遭竊 2嫌翻供被打臉下場出爐

吳姓、廖姓男子趁餐廳甫遭祝融無人看管，深夜竊取店內電纜線及銅器，另偷機車載運贓物治回收場變賣，檢警介入後2人原坦承犯行又...

衛生所來電「你確診了」索個資 高雄婦奔警所求助

高雄市陳姓婦人在家中接獲自稱衛生所來電，對方告知她確診，須提供個資及財產清冊，陳婦想起自己未到醫院採檢，親友也無人染疫，...

確診翁堅持打疫苗第4劑 兩次「問候人娘親」辱醫護恐被告

屏東一名70多歲蘇姓老翁，15日前往里港鄉衛生所施打第4劑疫苗，因確診康復才1個多月，不符追加劑施打資格，一時情緒激動竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。