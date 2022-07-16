確診翁堅持打疫苗第4劑 兩次問候人娘親辱醫護恐被告

屏東一名70多歲蘇姓老翁，15日前往里港鄉衛生所施打第4劑疫苗，因確診康復才1個多月，不符追加劑施打資格，一時情緒激動竟連續以「幹X娘」三字經辱罵現場醫護。里港鄉衛生所主任鄭百傑今天表示，老翁已非第一次言語辱罵醫護，為捍衛醫護人員尊嚴，將錄影蒐證提告。

據了解，這名蘇姓老翁已打過3劑疫苗，日前因病前往高雄義大醫院就診，入院前PCR檢測呈陽性意外檢出確診。昨天下午他主動前往衛生所，想打第4劑疫苗。雖然已滿65歲符合追加劑施打資格，但依中央流行疫情指揮中心疫苗接種指引，若先前曾確診，需間隔3個月才能接種。

現場醫護刷健保卡發現老翁1個多月前才確診，委婉說明並拒絕施打，但老翁堅稱，「嘸確診，黑白講。」

鄭百傑透露，老翁已非第一次情緒失控，之前確診時，醫護打電話關懷也曾被指是詐騙集團。昨午施打疫苗遭拒，老翁先用三字經辱罵，現場人員要他道歉，詎料老翁先小聲道歉後來又再大聲飆罵三字經，趁現場混亂快閃離開，「實在無法容忍醫護尊嚴一再被踐踏，才決定蒐證提告」。