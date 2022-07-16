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台中男開車疑闖紅燈致8車連撞 一機車騎士傷重送醫不治
台中市北屯區后庄路在今天上午9時許發生嚴重車禍，蘇姓男子開車行經案發地點時疑闖紅燈，撞上騎機車的謝姓男子，還波及到路旁2車輛、4機車，其中謝傷重送醫不治，蘇則是腿部骨折，仍在就醫，初步清查無酒精濃度，詳細肇事原因，有待後續釐清，全案將依過失致死罪偵辦。
據查，蘇姓男子（33歲）在今天上午9時許，開車行經北屯區后庄路與后庄七街時，疑闖紅燈，在路口與綠燈通行的謝姓男子（62歲）發生碰撞，衝擊力道猛烈，還波及到路旁的貨車、轎車與4輛機車，謝被撞飛倒地，救護車到場時，已無生命跡象，送醫急救仍在上午11時許宣告不治。
蘇姓男子也因車禍腿部有骨折，目前仍在醫院治療中，無生命危險，也無酒精濃度，因尚未警詢，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清，全案將依過失致死罪嫌送辦。
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