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船隻卸貨意外！花蓮港工人遭30噸大理石砸成兩截慘死
花蓮港2日發生工安意外，一艘載運大理石的貨船在14號碼頭卸貨時，疑因鋼索斷裂，重達30多噸的方形大理石掉下，砸中在下方作業的夏姓工人，夏男下半身被石塊壓碎，斷成兩截當場死亡，全案正由檢警調查釐清原因。
花蓮港務警察總隊刑警小隊長蔡明宗今天表示，事情發生在本月2日，當時這艘貨船載運大理石到花蓮港，停靠14碼頭，再由吊車與纜繩將石材吊掛至碼頭處。上午8時許卸貨時，纜繩突然搖晃，接著斷裂，30多噸大理石塊直墜而下，砸中在下方艙內作業的62歲夏姓工人。
港警獲報後，立即通報花蓮港務消防隊，救護人員抵達時，發現夏男已明顯死亡，已通報花蓮港務分公司、勞動部職業安全衛生署人員，並報請花蓮地檢署相檢察官相驗。
花蓮地檢署相驗遺體，初步研判為意外，家屬也對死因無意見，希望能將遺體修復。
檢方表示職安署北區職業安全中心人員當天已到現場做勞動檢查，待檢查報告出爐，會釐清當時操作過程是否有涉及過失致死等刑事責任。
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